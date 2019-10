Ιαπωνία: Σαρώνει ο τυφώνας Χαγκίμπις - Εικόνες αποκάλυψης, 23 νεκροί, 160 τραυματίες και 16 αγνοούμενοι

Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα των τελευταίων 60 ετών, που συνοδεύτηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ολόκληρα χωριά πλημμύρισαν, γέφυρες και τεχνικές υποδομές υπέστησαν καταστροφές, ενώ 6 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Αγνοούνται εννέα άτομα έπειτα από ναυάγιο

Στο μεταξύ, εννέα άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο παναμέζικου πλοίου στον Κόλπο του Τόκιο, τη στιγμή που «χτυπούσε» ο τυφώνας Χαγκίμπις την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Τρεις ναυτικοί διασώθηκαν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο την ιαπωνική ακτοφυλακή. Στο πλοίο αυτό επέβαιναν 12 συνολικά άτομα: τρεις υπήκοοι της Μιανμάρ, επτά υπήκοοι της Κίνας και δύο υπήκοοι του Βιετνάμ.

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων υπουργών και απέστειλε στις πληγείσες περιοχές τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να σώσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. «Αναφορικά με τις διακοπές ρεύματος και υδροδότησης καθώς και την αναστολή των υπηρεσιών μεταφοράς, σκοπεύουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση…και καλούμε τους πολίτες να είναι σε επιφυλακή για κατολισθήσεις και άλλους κινδύνους», δήλωσε ο Άμπε.

Περίπου 27.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ιαπωνίας καθώς πυροσβέστες, αστυνομικοί και στελέχη της ακτοφυλακής εστάλησαν για να διασώσουν ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή Ναγκάνο της κεντρικής Ιαπωνίας και αλλού, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το NHK, το μέγεθος της καταστροφής αρχίζει σιγά-σιγά να αποκαλύπτεται καθώς πολλές περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένες.

Περίπου 425.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, γεγονός που αναβίωσε τους φόβους για επανάληψη των παρατεταμένων διακοπών ρεύματος που προκάλεσε άλλος τυφώνας ο οποίος έπληξε τις περιοχές ανατολικά του Τόκιο τον περασμένο μήνα.

Στη Φουκουσίμα, βόρεια της πρωτεύουσας, η Tokyo Electric Power ανέφερε ότι οι αισθητήρες για τα ύδατα στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima Daiichi κατέγραψαν ανώμαλες ενδείξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο τυφώνας Χαγκίμπις («ταχύτητα» στην Ταγκαλόγκ, την γλώσσα των Φιλιππίνων) έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, αργά χθες και σήμερα το πρωί κατευθυνόταν προς τη θάλασσα αφήνοντας πίσω του καθαρούς ουρανούς και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Το NHK μετέδωσε εικόνες από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές που είχαν καλυφθεί από τα νερά, ενώ τις χειρότερες καταστροφές προκάλεσε ο ποταμός Τσικούμα στην επαρχία Ναγκάνο. Σε περιοχές κοντά στον ποταμό αυτό, στρατιωτικά ελικόπτερα μετέφεραν ανθρώπους, με κάποιους εξ αυτών να κρατούν αγκαλιά τα παιδιά τους, από τις στέγες των σπιτιών τους όπου είχαν καταφύγει για να σωθούν.

Οι αρχές κάποια στιγμή εξέδωσαν προειδοποίηση και εντολές εκκένωσης για πάνω από 6 εκατ. ανθρώπους σε όλη την Ιαπωνία καθώς η καταιγίδα έπληξε τη χώρα με τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις και ανέμους εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με το NHK, έχουν αναφερθεί περίπου 166 τραυματισμοί.

Ο τυφώνας, κατά εκτιμήσεις ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί από το 1958 στην Ιαπωνία, προκάλεσε βροχοπτώσεις-ρεκόρ κατά τόπους: στην παραθαλάσσια πόλη Χακόνε, σημειώθηκε κατακρήμνιση 939,5 χιλιοστών μέσα σε 24 ώρες.

A survey conducted by the land ministry using a drone shows that the water broke a levee in a 70-meter stretch in the Hoyasu district of Nagano city. Rescue official are working hard to drain the water. pic.twitter.com/fT5SKIjv5o