Τουρκική εισβολή στη Συρία: Μεγαλώνει ο κύκλος αίματος - Η Αθήνα έτοιμη για νέα κύματα ροών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η εισβολή της Τουρκίας στη βορειανατολική Συρία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και άμαχοι, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου.

«Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, διαφεύγοντας από τους τομείς των συνόρων (με την Τουρκία), ιδιαίτερα από τις ζώνες του Ρας αλ-Αΐν και του Ντερμπασιγέ», ανέφερε το Παρατηρητήριο διευκρινίζοντας πως οι εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς εδάφη που βρίσκονται ανατολικότερα, προς την πόλη Χασακέ.

Από το βράδυ της Τετάρτης, η Άγκυρα άρχισε τη χερσαία φάση της επίθεσής της με τις δυνάμεις της να περνούν τα σύνορα, επικεντρώνοντας τις επιχειρήσεις τους στους παραμεθόριους τομείς της Ρας αλ Άιν και της Ταλ Αμπιάντ, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε πως έχουν εξουδετερωθεί 277 «τρομοκράτες».

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος από τη Συρία, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν κούρδοι αντάρτες έπληξαν με ρουκέτες παραμεθόριες πόλεις όπως η Ακτσάκαλε.

Οι τουρκικές δυνάμεις κυρίευσαν 11 χωριά κοντά σε αυτές τις δύο πόλεις, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έκανε λόγο για συνεχείς τουρκικές αεροπορικές επιδρομές.Τουλάχιστον 29 αντάρτες, 23 μαχητές των κουρδικών δυνάμεων και 6 αντάρτες προσκείμενοι στην Τουρκία, καθώς και 10 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη από τα αεροπορικά πλήγματα και τις βολές του τουρκικού πυροβολικού, σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ.

Σε αυτή την πόλη, που απέχει ελάχιστα από την Ταλ Αμπιάντ, οι δρόμοι ήταν άδειοι χθες. Ελάχιστοι κάτοικοι, αψηφώντας τον κίνδυνο, είχαν συγκεντρωθεί και παρακολουθούσαν μια στήλη καπνού που υψωνόταν στα σύνορα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, πάνω από 60.000 άμαχοι εγκατέλειψαν παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έντεκα χωριά στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν έχουν «απελευθερωθεί» από την στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Βοήθεια» στο ΙΚ;

Προειδοποιώντας ότι «η μάχη εναντίον του Νταές [σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά] υπάρχει κίνδυνος να ξαναρχίσει», ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν ζήτησε να συγκληθεί «έκτακτη σύνοδος» των χωρών του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Περίπου 12.000 μαχητές του ΙΚ, Σύροι, Ιρακινοί καθώς και 2.500 ως 3.000 αλλοδαποί από περίπου 54 χώρες, κρατούνται σε φυλακές των Κούρδων, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο των ημιαυτόνομων κουρδικών αρχών, τον Άμπντελ Καρίμ Όμαρ. Οι κουρδικές αρχές ανέφεραν ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία έπληξε την Τετάρτη μια φυλακή όπου κρατούνταν ξένοι τζιχαντιστές του ΙΚ.

Η Άγκυρα με την επιχείρησή της «διακινδυνεύει να βοηθήσει το ΙΚ να ανοικοδομήσει το χαλιφάτο του», προειδοποίησε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χθες Πέμπτη καλώντας την τουρκική κυβέρνηση να «τερματίσει το ταχύτερο δυνατόν» την επίθεσή της.

Κυρώσεις στην Τουρκία ετοιμάζουν οι Ρεπουμπλικανοί

Την ίδια ώρα δεκάδες στελέχη των Ρεπουμπλικάνων — του κόμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται να καταρτίσουν σχέδιο νόμου που θα προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

«Ο πρόεδρος [της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν και το καθεστώς του πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες για την ανελέητη επίθεσή τους εναντίον των κούρδων συμμάχων μας στη βόρεια Συρία», τόνισε η Λιζ Τσένι, η οποία προεδρεύει σε ένα από τα κομματικά όργανα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε ανακοίνωση

Χωρίς απόφαση το ΣΑ του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε χθες Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει την εισβολή της Τουρκίας στο βορειοανατολικό τμήμα της επικράτειας της Συρίας, αλλά τα κράτη μέλη του δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ως προς τα επόμενα βήματα.

Οι προσδοκίες να υπάρξει διεθνής παρέμβαση ήταν ούτως ή άλλως λιγοστές πριν από τη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη: το ΣΑ του ΟΗΕ παραμένει βαθιά διχασμένο επί χρόνια όσον αφορά τη Συρία κι ευρύτερα τη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ εξέφρασαν ανησυχία ότι το νέο μέτωπο που άνοιξε θα κλιμακώσει την αστάθεια, θα επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση και θα πυροδοτήσει νέες προσφυγικές ροές. Ο Γιούργκεν Σουλτς, πρεσβευτής της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση καταδίκασε την τουρκική εισβολή «με τον πλέον σθεναρό τρόπο».

Με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, τα κράτη μέλη του ΣΑ συζήτησαν χθες επί σχεδίου απόφασης το οποίο καλεί την Τουρκία να επιστρέψει στον δρόμο της διπλωματίας, σύμφωνα με πολλές πηγές. Το κείμενο διανεμήθηκε μετά την διαπίστωση της αδυναμίας των Ευρωπαίων να πείσουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη να υιοθετήσουν το σχέδιο ανακοίνωσης του ΣΑ που θα εξέφραζε «βαθιά ανησυχία» και θα καλούσε την Άγκυρα να «σταματήσει» την επιχείρηση.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Πολωνία περιορίστηκαν απλώς να δώσουν την διακήρυξή τους στη δημοσιότητα από κοινού, ενώ οι ΗΠΑ έκαναν από την πλευρά τους δημόσια τη διαβεβαίωση πως η Ουάσινγκτον «δεν υποστηρίζει επ’ ουδενί» την τουρκική επιχείρηση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ρωσία ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση ομόφωνης απόφασης. Μετά τη συνεδρίαση, ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια δεν απέκλεισε την ομόφωνη έγκριση μιας ανακοίνωσης. Αλλά γι’ αυτό, διευκρίνισε, «πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι άλλες διαστάσεις της συριακής κρίσης, όχι μόνο η τουρκική επιχείρηση», αναφερόμενος στην «παράνομη στρατιωτική παρουσία» στη συριακή επικράτεια των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του ΗΒ.

Το κείμενο το οποίο διένειμε η Ουάσινγκτον χθες συμπεριλαμβάνει την φράση πως το ΣΑ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» αλλά απέχει από το να αξιώνει τον «τερματισμό» της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας. Αντ’ αυτού, προτρέπει την Άγκυρα να περάσει στους διπλωματικούς διαύλους «μάλλον, παρά στα στρατιωτικά μέσα», για να επιτύχει τους στόχους της, διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές. Ακόμη, απαιτεί την προστασία των αμάχων και τονίζει ότι ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός σύρων προσφύγων πρέπει να γίνει σε οικειοθελή βάση.

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ Κέλι Κραφτ προειδοποίησε μετά τη συνεδρίαση του ΣΑ κεκλεισμένων των θυρών την Τουρκία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» αν δεν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των αμάχων. Δεν εξήγησε ποιες θα είναι αυτές.

Έπειτα από μια συζήτηση των 15 κρατών μελών σε τεχνικό επίπεδο, η Ρωσία αιτήθηκε να της επιτραπεί να ζητήσει οδηγίες από τη Μόσχα και αποφασίστηκε να δοθεί σε όλες τις χώρες η δυνατότητα να κάνουν σχόλια ως σήμερα Παρασκευή στις 17:00 [ώρα Ελλάδας]. Κατόπιν το κείμενο είτε θα εγκαταλειφθεί, ή θα αρχίσει η διαδικασία υιοθέτησής του, όπως εξήγησαν διπλωμάτες.

Χθες Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων. Στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε πως βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις γι’ αυτό, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Αθήνα έτοιμη για νέα κύματα ροών

Ως πρόβλημα το οποίο ξεπερνά τις δυνατότητες της χώρας περιέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική Γιώργος Κουμουτσάκος τις αυξημένες προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές τονίζοντας με έμφαση ότι η αιτία για την επίταση του φαινομένου βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Σε μια υψηλού επιπέδου και χαμηλών τόνων συζήτηση με τον τέως Υπουργό Γιάννη Μουζάλα στη Βουλή, ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στην επίθεση της Τουρκίας στη Συρία, εκφράζοντας τον φόβο ότι μπορεί να προκαλέσει νέο κύμα ροών: “Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Η επίθεση της Τουρκίας στη Συρία είναι παράγων που μπορεί να προκαλέσει νέα κύματα προσφύγων ειδικά αν επιχειρηθεί αυτή η επίθεση να εξισορροπηθεί με επίθεση του καθεστώτος Άσαντ σε άλλη πλευρά των συνόρων. Έχουμε συνείδηση όλων των σεναρίων. Του ήπιου, του δύσκολου και του πολύ έκτακτου” είπε χαρακτηριστικά. Ο αναπληρωτής Υπουργός υποστήριξε ότι το πρόβλημα ξεπερνά τις δυνατότητες της χώρας, προαναγγέλλοντας ότι ο πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα με επιτακτικό τρόπο στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αιτήματος για έκτακτη βοήθεια. “Η Ελλάδα δεν έχει αιτήματα. Η Ευρώπη έχει ανάγκες στην ανατολική Μεσόγειο. Κι αν βρεθούμε σε έκρυθμη κατάσταση στη Συρία έχουμε πάντα τη δυνατότητα, αν το κρίνουμε, να επικαλεστούμε και την παράγραφο 3 του άρθρου 78 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε” είπε. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών.

Απαντώντας στη μομφή του κ. Μουζάλα ότι η ολιγωρία της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στην αποσυμφόρηση των νησιών με αποτέλεσμα ο πληθυσμός στο Κέντρο της Μόριας από 5.300 άνθρώπους να εκτιναχθεί σε 13.000, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι η ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης συνέπεσε με την έξαρση των ροών και ότι η κυβέρνηση δεν θέλησε να προχωρήσει σε εκείνη τη συγκυρία σε αποσυμφόρηση προκειμένου να μη στείλει μήνυμα προσέλκυσης νέων ροών. “Ετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εσωτερικά και εξωτερικά. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και με την ασφάλεια της χώρας. Είμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο πιθανής έξαρσης μεταναστευτικού -προσφυγικού και πρέπει να είμαστε σοβαροί” είπε ο κ. Κουμουτσάκος, εξαίροντας το επίπεδο της συζήτησης με τον κ. Μουζάλα, καθώς όπως είπε, μόνο τέτοιου είδους συζητήσεις μεταδίδουν ασφάλεια στην κοινή γνώμη.

Από την πλευρά του ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έκρουσε κώδωνα κινδύνου για τον επερχόμενο χειμώνα. Προκάλεσε μάλιστα τεράστια αίσθηση η αναφορά του πως και ο ίδιος δεν είναι υπερήφανος για καταστάσεις επί Υπουργίας του. “ Είναι σκοτεινή προπαγάνδα όταν λέτε ότι είναι μεταναστευτικό το πρόβλημα. 65% είναι πρόσφυγες.

Είναι πολύ πιθανό ο χειμώνας να γυρίσει σε βάρος της χώρας και σε βάρος προσφύγων/μεταναστών. Δεν θα είστε υπερήφανος για την υπόλοιπη ζωή σας όπως δεν είμαι κι εγώ για κάποια πράγματα” είπε, καλώντας τον κ. Κουμουτσάκο να είναι έτοιμος για πιθανή μεγάλη κρίση.

Επιδιώκοντας κλίμα συναίνεσης, ο κ. Κουμουτσάκος απέφυγε να επιρρίψει την προηγούμενη κυβέρνηση την ευθύνη για την αύξηση των ροών, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος έσπευσε να εξηγήσει πώς έχει η κατάσταση λέγοντας πως η κυβέρνηση ποτέ δεν είπε πως το πρόβλημα των ροών είναι αποκλειστικά μεταναστευτικό. “Εμείς το μόνο που είπαμε είναι ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στο προφίλ μετανάστη όσων περνούν τα σύνορα. Η συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία εξελίξεων στην περιοχή η οποία επιβεβαιώνει ότι οι πηγές νεών μεταναστευτικών ροών σχετίζονται με παράγοντες εκτός της χώρας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η 15η Ιουλίου. Τότε υπάρχει μια απόφαση του συμβουλίου της Ε.Ε που επιβάλλει στηνΤουρκία κυρώσεις για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. Από τότε και μετά και σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της γείτονος καταγράφεται η σημαντική αύξηση των ροών” είπε.

Περιγράφοντας την εκρηκτική κατάσταση στα νησιά η οποία κάνει επιβεβλημένη τη μεταφορά ανθρώπων στην ενδοχώρα, ο κ. Κουμουτσάκος γνωστοποίησε ότι στο ΚΥΤ της Λέσβου υπήρχε σχεδόν 100% περισσότερος πληθυσμός από τη δυνατότητα του κέντρου (5.500 άνθρωποι με δυνατότητα για 3.100), ενώ στη Σάμο ήταν 500% πάνω από τη δυνατότητα του κέντρου. “Και πάνω σε αυτή την κατάσταση ήρθαν νέες ροές” είπε. Αναφερόμενος τέλος στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη διαδικασία ασύλου ο αναπληρωτής Υπουργός αποκάλυψε ότι θα γίνει ένα πιο στιβαρό πλαίσιο για την εξέταση αιτήσεων ασύλου. “Μια διάστασή του είναι να ενταχθεί στην ελληνική διαδικασία ασύλου η δυνατότητα κράτησης. Η πρόκληση αυτή θα πάρει πιο έντονες μορφές” κατέληξε ο αναπληρωτής Υπουργός.

