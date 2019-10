Εισβολή στη Συρία: Ο τουρκικός στρατός προωθείται, αντιστέκονται οι Κούρδοι - Απειλές Ερντογάν

Δεύτερη μέρα της τουρκικής εισβολής στη Συρία και οι μάχες μαίνονται, ενώ ο αριθμός των νεκρών αμάχων είναι τουλάχιστον 10.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να υπάρχει για τις πληροφορίες που έρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες, η κατάσταση μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι η εξής:

-Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας Αλ Αΐν (Σέρε Κανίγιε).

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX

-Εκατοντάδες θέσεις των SDF (της πολιτοφυλακής όπου ηγούνται οι Κούρδοι των YPG) χτυπιούνται από ξηράς και αέρος.

-Οι τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες που τις υποστηρίζουν («Εθνικός Συριακός Στρατός»), επιχειρούν εντός του συριακού εδάφους, όπως φαίνεται και από το βίντεο που δημοσιοποίηση το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

-Ωστόσο, από τη γενικόλογη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα κέρδη των τουρκικών δυνάμεων είναι μικρά. Μέχρι τώρα έχουν καταληφθεί κάποια μεθοριακά χωριά.

-Φαίνεται ότι ο συριακός εναέριος χώρος παραμένει κλειστός ή τουλάχιστον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

-Η κουρδική γραμμή άμυνας δεν έχει «σπάσει». Σύμφωνα με κουρδικές πηγές, αποκρούστηκαν τρεις προσπάθειες κατάληψης του Τελ Αμπιάντ.

-Ωστόσο, οι δυνάμεις των SDF αντιμετωπίζουν τη μείζονα δυσκολία ότι στα σημεία όπου διεξάγονται οι μάχες, είχαν γκρεμίσει πριν λίγες μέρες τις οχυρώσεις και τα τούνελ τους, λόγω της εγγύησης των ΗΠΑ ότι δεν θα γινόταν τουρκική εισβολή.

Δύο χωριά

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Andolou μετέδωσε ότι οι Σύροι σύμμαχοι της Τουρκίας έχουν καταλάβει δύο χωριά εντός της συριακής επικράτειας, το Yabisa και το Tel Fander, κοντά στο Τελ Αμπιάντ. Σύμφωνα με το Associated Press, o Youssef Hammoud, εκπρόσωπος του υποστηριζόμενου από την Τουρκία «Εθνικού Συριακού Στρατού», ανακοίνωσε ότι οι μαχητές του βρίσκονται εντός του Yabisa, χαρακτηρίζοντάς το «το πρώτο χωριό που κέρδισε την ελευθερία».

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που εδρεύει στη Βρετανία, δήλωσε ότι Τούρκοι κομάντος διοικητές εισήλθαν στο χωριό Beir Asheq.

Οι απειλές Ερντογάν

Εντωμεταξύ, ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης στην ΕΕ. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως η Άγκυρα θα στείλει στην Ευρώπη τους 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία, αν οι ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίσουν κατοχή την τουρκική στρατιωτική επιδρομή στη Συρία. «Θα ανοίξουμε τις πύλες και θα σας στείλουμε 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς βουλευτές του κόμματός του, του AKP, στην Άγκυρα.

Ο κ. Ερντογάν υπεραμύνθηκε της τουρκικής επιχείρησης ισχυριζόμενος ότι αυτή υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καθώς στρέφεται κατά του ελέγχου από τους Κούρδους του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας. Υποστήριξε επίσης πως η τουρκική επιχείρηση στη Συρία έχει στόχο να αποκαταστήσει τη δημογραφική δομή στην περιοχή και να επιστρέψουν οι Σύροι στα σπίτια τους.

Τέλος, δήλωσε πως δεν μπορεί να δεχθεί να πληγούν άμαχοι στη διάρκεια της επίθεσης και πρόσθεσε: «Η επιχείρηση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με συμμετοχή όλων των μονάδων μας. Εκατόν εννιά τρομοκράτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής».

