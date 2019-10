Συνεχίζονται οι επιθέσεις της Τουρκίας στη Συρία - Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ευρώπης

Η Αγκυρα θα στείλει τους 3,6 εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία στην Ευρώπη, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίσουν τη στρατιωτική εισβολή της στη Συρία ως κατοχή, σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος την Πέμπτη.

«Θα ανοίξουμε τις πύλες και θα στείλουμε 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες στον δρόμο σας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ερντογάν σε ομιλία προς τους βουλευτές του κόμματός του AK, σύμφωνα με το Reuters.

Υπερασπιζόμενος την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία μετά από το κύμα διεθνούς κριτικής, υπογράμμισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα στηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, αντιμετωπίζοντας τον έλεγχο των Κούρδων, στα βορειοανατολικά της χώρας.

#BREAKING

President Erdogan:



“Hey European Union, if you call this operation as invasion, then we could just open the gates and send 3.6 million Syrian refugees into Europe”



pic.twitter.com/M8w0EaxkJe