Με το "δάχτυλο" στη σκανδάλη η Τουρκία – Πολύ σύντομα ξεκινάει η εισβολή στη Συρία

Μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, μαζί με ομάδες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού (ΕΣΣ, συμμαχία σύρων αντικαθεστωτικών ανταρτών που υποστηρίζεται από την Άγκυρα) θα περάσουν «πολύ σύντομα» τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, ανήγγειλε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας μέσω Twitter.

ΗΆγκυρα αναμενόταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα να αρχίσει ευρείας κλίμακας εισβολή και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Φαχρετίν Αλτούν, στενός συνεργάτης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διεμήνυσε ότι οι κούρδοι μαχητές είτε θα παραδοθούν είτε ο τουρκικός στρατός θα τους «σταματήσει», καθώς όπως υποστήριξε παρεμποδίζουν τον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Χθες Τρίτη, ο τουρκικός στρατός έπληξε στόχους στα σύνορα Συρίας-Ιράκ προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό για να στείλουν ενισχύσεις στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει, είπαν τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ως η μεγαλύτερη επιχείρηση πέραν των συνόρων στην ιστορία της Τουρκίας χαρακτηρίζεται από Τούρκους αναλυτές η επικείμενη επέμβαση του τουρκικού στρατού στη Συρία, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κυρίως Τούρκων κομάντος σε κατοικημένες περιοχές.

The latest from the #Turkey / #Syria border as Turkish troops and artillery take up positions. Despite international calls for Turkey to hold back, a new phase of this bloody regional war could be about to begin. @SkyNews pic.twitter.com/w9kf6JDdC2