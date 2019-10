"Πράσινο φως" από την Τουρκική βουλή για στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία και Ιράκ

Το τουρκικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ψήφισμα για την παράταση ενός έτους της εξουσιοδότησής του στην κυβέρνηση να εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Η έγκριση του ψηφίσματος έρχεται ενόψει της σχεδιαζόμενης επιχείρησης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Τον Οκτώβριο του 2014 η τουρκική Βουλή ενέκρινε την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Τουρκία. Η εντολή είχε διάρκεια ισχύος ενός έτους, και έκτοτε εγκρίνεται ετησίως η παράτασή της από το 2015.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (CHP) και των δύο μικρότερων κομμάτων του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), του Καλού Κόμματος (Iyi) ψήφισαν υπέρ της χρονικής παράτασης. Το φιλοκουρδικό κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ήταν το μόνο που καταψήφισε.

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εγκρίνει διασυνοριακές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Όπως σημειώνεται «…η παρουσία του PKK (Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν) και του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ θέτει άμεση απειλή στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας μας».

Παράλληλα με την έγκριση του ψηφίσματος από την Βουλή, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η Τουρκία είναι το μόνο κράτος μέλος του NATO που πολεμά ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.

Με ανακοίνωση που ανήρτησε στο twitter τόνισε ότι η Τουρκία έχει υποφέρει περισσότερο από τις αιματηρές επιθέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης και την έχει πολεμήσει εντός και εκτός συνόρων. Το υπουργείο προσθέτει πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν την μάχη τους ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος και στα ανατολικά του Ευφράτη ποταμού.

Παραληρεί ο Τραμπ

Εντωμεταξύ, σε επίθεση φιλίας προς την Τουρκία προχώρησε νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα μετά την απειλή "να καταστρέψει ολοσχερώς και να εξολοθρεύσει" την τουρκική οικονομία στην περίπτωση που η Άγκυρα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που ο ίδιος, με την "ανυπέρβλητη σοφία" του, θεωρήσει είναι ότι "εκτός ορίων", αφού μάλιστα, είχε δώσει διαταγή για την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία.

«Πολλοί άνθρωποι ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα φτιάχνουν τον δομικό χάλυβα για τα μαχητικά F-35», έγραψε στο Twitter την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη βοήθεια της Τουρκίας στη «σωτηρία πολλών ανθρώπων» στην επαρχία Ιντλίμπ αλλά και την επιστροφή του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS