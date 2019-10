Ξεκίνησε η εισβολή στη Συρία: To πυροβολικό των Τούρκων βάλλει κατά Κούρδων

Το πυροβολικό της Τουρκίας έπληξε χθες Δευτέρα το βράδυ θέσεις κουρδικών ένοπλων ομάδων που ανήκουν στην αντικυβερνητική συμμαχία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκας, μετέδωσε ο συριακός ραδιοφωνικός σταθμός Σαμ. Σύμφωνα με τις πηγές του σταθμού, τουρκικά πυροβόλα στοχοθέτησαν κουρδικές θέσεις ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες στις τάξεις των Κούρδων.



Νωρίτερα χθες, αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον κουρδικού κέντρου διοίκησης στην πόλη Μαλικίγια, στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Μαγιαντίν. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Χαντάθ ανέφερε ότι έγιναν επίσης αεροπορικά πλήγματα σε περιοχή κοντά στα σύνορα Συρίας-Ιράκ, όχι μακριά από το σημείο διέλευσης Σεμάλκα. Δύο γέφυρες καταστράφηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.



Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι προετοιμασίες για την εισβολή



Ολοκληρώθηκαν όλες οι προετοιμασίες για την αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία, γνωστοποίησε μέσω Twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Η δημιουργία «ασφαλούς ζώνης» θεωρείται ουσιώδης για να υπάρξει σταθεροποίηση και ειρήνη στην περιφέρεια και οι Σύροι να ζουν με ασφάλεια, υποστήριξε ταυτόχρονα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών.



Αντόνιο Γκουτέρες: «Αυτοσυγκράτηση»....



Ο γγ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προτρέπει «όλα τα μέρη» να επιδείξουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε εκπρόσωπός του χθες Δευτέρα, την ημέρα που οι ΗΠΑ άρχισαν να αποσύρουν τους στρατιωτικούς τους που είναι ανεπτυγμένοι στη συγκεκριμένη περιοχή της εμπόλεμης χώρας, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας να αρχίσουν επιχειρήσεις εναντίον πολιτοφυλακών των Κούρδων της Συρίας, παρότι αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).



«Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση αυτή τη στιγμή», τόνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Ο γγ του ΟΗΕ υπενθυμίζει εμφατικά ότι «οι πολίτες και οι πολιτικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται πάντα» βάσει του δικαίου του πολέμου και ότι «πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για τη διαρκεί, ανεμπόδιστη και ασφαλή πρόσβαση των αμάχων που τη χρειάζονται σε ανθρωπιστική βοήθεια», πρόσθεσε. Ο Γκουτέρες παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία» την κατάσταση, συμπλήρωσε ο Ντουζαρίκ. «Είμαστε σε επαφή με τα μέρη κυρίως μέσω του γραφείου του ειδικού επιτετραμμένου [του ΟΗΕ για τη Συρία Γκάιρ Πέντερσεν]», διευκρίνισε.

