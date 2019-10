Προ των πυλών η τουρκική εισβολή στη Συρία. Συγκεχυμένες πληροφορίες για βομβαρδισμούς

Αν και οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες, διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν πως τουρκικά βομβαρδιστικά έπληξαν στρατιωτική βάση αραβο-κουρδικών δυνάμεων στη Συρία.

Οι πληροφορίες κατέφταναν αργά τη νύχτα της Δευτέρας από πολλές διαφορετικές πηγές και ανέφεραν ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Sputnik και το Russian Today, αναμετέδωσαν την είδηση του τηλεοπτικού σταθμού al-Mayadeen του Λιβάνου.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο το οποίο υποτίθεται ότι δείχνει την επίθεση της Τουρκίας.

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία» μετέδωσε το Al-Mayadeen, επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Ωστόσο, κουρδικά ΜΜΕ, λίγα λεπτά αργότερα, διέψευσαν τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή σε θέσεις του SDF στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι η επιδρομή έγινε εντός τουρκικού και όχι συριακού εδάφους.

Το σαουδαραβικό κανάλι al-Ikhbariya, αλλά και η τουρκική Daily Sabah, μετέδωσαν ότι η επίθεση είχε στόχο τους πολιτοφύλακες των Κούρδων της YPG, τους οποίους η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτες και συνεργάτες του PKK.

Την ίδια ώρα η στάση των ΗΠΑ στα σχέδια της Τουρκίας γι αυτό που αποκαλεί «ασφαλή ζώνη» στη βόρεια Συρία έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Η απόσυρση των στρατευμάτων που ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, έχει επικριθεί έντονα και από Δημοκρατικούς και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές , καθώς εγείρει ανησυχίες ότι ανοίγει τον δρόμο για μια τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία και επίθεση ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις, συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα προειδοποιεί την Άγκυρα και σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο τονίζει πως πρέπει να να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Από την πλευρά της η ΕΕ τάσσεται κατά της επικείμενης τουρκικής επίθεσης τονίζοντας ότι μια επανάληψη των εχθροπραξιών θα προκαλέσει μετακινήσεις πληθυσμών, ενώ ο ΟΗΕ λέει πως «προετοιμάζεται για το χειρότερο».

Τα αντιφατικά μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ

Την ίδια στιγμή η παγκόσμια κοινότητα κρέμεται από τα tweet του αμερικανού προέδρου ο οποίος εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα. Αρχικά υποστήριξε την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία, λέγοντας ότι ήταν υπερβολικά δαπανηρό να συνεχίζει να υποστηρίζει τις δυνάμεις υπό την ηγεσία των κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή που πάλεψαν το ισλαμικό κράτος.

«Οι Κούρδοι αγωνίστηκαν μαζί μας, αλλά πληρώθηκαν τεράστια ποσά χρημάτων και εξοπλισμού για να το κάνουν αυτό. Έχουν πολεμήσει την Τουρκία εδώ και δεκαετίες»,ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτήσεις του στο Twitter.«Η Τουρκία, η Ευρώπη, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, η Ρωσία και οι Κούρδοι θα πρέπει τώρα να βγάλουν άκρη με την κατάσταση». όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to.....