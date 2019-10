Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι για εισβολή στη Συρία - Πληροφορίες για επιδρομή σε Κουρδική βάση

Αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα, διεξήγαγε σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβο-κουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, μετέδωσε η τηλεόραση al-Mayadeen του Λιβάνου.

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία», μετέδωσε το Al-Mayadeen επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Κουρδικά ΜΜΕ, ωστόσο, διέψευσαν τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή σε θέσεις του SDF στη Συρία.

Το SDF δήλωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχώρησαν από τα σύνορα με την Τουρκία στη βόρεια Συρία, κατά παράβαση συμφωνιών με τους Κούρδους συμμάχους τους.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν εδάφη στη βόρεια Συρία, όπου η Τουρκία προτίθεται να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση κατά των κουρδικών δυνάμεων.

Επιβεβαιώνουν τουρκικά ΜΜΕ

Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει η τουρκική Daily Sabah: «Ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε να βομβαρδίζει τρομοκράτες που συνδέονται με το PKK στην πόλη al-Malikiyah στα βόρεια της Συρίας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Το τουρκικό πυροβολικό ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις του YPG στις γύρω περιοχές της πόλης Malikiyah, που βρίσκεται ανάμεσα σε Τουρκία και Συρία. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά το αίτημα που υπέβαλλε ο Τούρκος πρόεδρος στο Κοινοβούλιο για την επέκταση του δικαιώματος της Τουρκίας να διεξάγει διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα βόρεια του Ιράκ και της Συρίας για έναν ακόμη χρόνο.

Το αίτημα, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν, έδινε στον τουρκικό στρατό το δικαίωμα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 30 Οκτωβρίου του 2018 έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2019».

Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από τον εναέριο χώρο της Συρίας - Δεν φεύγουμε, ανασυντασσόμαστε

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν το βράδυ της Δευτέρας τον εναέριο χώρο της Βόρειας Συρίας για την Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του αμερικανικού Πενταγώνου.

Τη δήλωση έκανε -σε δημοσιογράφο του τουρκικού πρακτορείου «Αναντολού»- η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Κάρλα Γκλίσον, διευκρινίζοντας ότι σταματούν και οι κοινές πτήσεις που διεξάγονταν με τις ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Συρίας.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τον κατάλογο των σχεδιαζόμενων συμμαχικών αεροπορικών αποστολών (air-tasking order, ATO), που χρησιμοποιείται από το Πεντάγωνο για τον συντονισμό των αεροσκαφών διαφόρων δυνάμεων που κάνουν εξόδους σε περιοχές επιχειρήσεων, καθώς και η διακοπή της ενημέρωσης της Άγκυρας για τη συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση (intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR) των αμερικανικών δυνάμεων που μάχονται εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Τα μέτρα που έλαβε το Πεντάγωνο μοιάζουν να είναι σχεδιασμένα προκειμένου ουσιαστικά να κλείσουν την τουρκική ΠΑ έξω από τον εν λόγω εναέριο χώρο.

Παράλληλα κυβερνητικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν αποσύρουν πλήρως τα στρατεύματά τους από τις περιοχές της εμπόλεμης Συρίας όπου είναι ανεπτυγμένα και επιχειρούν, μόνο περίπου πενήντα ως εκατό στρατιωτικοί απλώς θα αναδιπλωθούν εντός συριακού εδάφους, δηλαδή θα απομακρυνθούν από περιοχές τις οποίες θα στοχοθετήσει η Τουρκία, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πάθουν κάτι.

«Αυτό δεν συνιστά αποχώρηση από τη Συρία», επέμεινε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, το αμερικανικό Πεντάγωνο τόνισε στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας ότι θα ήταν «κακή ιδέα» να υπάρξει κανονική εισβολή τουρκικών στρατευμάτων και ότι σε αυτή την περίπτωση, η Άγκυρα θα φέρει την ευθύνη για το ξέσπασμα ανθρωπιστικής κρίσης ή την αναζωπύρωση της δράσης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε πως η αναδίπλωση που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ισοδυναμεί με «πράσινο φως» για να σφαγιαστούν οι Κούρδοι και επανέλαβε την προειδοποίηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει οικονομικά την Άγκυρα εάν υπερβεί τα εσκαμμένα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο ο αξιωματούχος είπε πως η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να συγκρουστεί ανοικτά με την Τουρκία για «οποιαδήποτε ενέργεια κάνει στη Συρία».

Η Άγκυρα, τουλάχιστον «μέχρι τώρα», δεν έχει αρχίσει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας όπως αναμένεται, πρόσθεσε.

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Είμαστε έτοιμοι για εισβολή

Η δημιουργία «ασφαλούς ζώνης» θεωρείται ουσιώδης για να υπάρξει σταθεροποίηση και ειρήνη στην περιφέρεια και οι Σύροι να ζουν με ασφάλεια, υποστήριξε ταυτόχρονα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μονάδες των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών.

Ολλανδός ΥΠΕΞ: Ολα τα μέρη να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες

Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Στεφ Μπλοκ έσπευσε να εκφράσει την βαθύτατη ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με στρατιωτική δράση στη βορειοανατολική Συρία τονίζοντας ότι δεν πρέπει να προκληθεί περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή. «Καλώ όλα τα μέρη να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες και να προκαλέσουν περαιτέρω ανθρωπιστικές κακουχίες» κατέληξε σε ανάρτησή του στο twitter ο επικεφαλής της Ολλανδικής διπλωματίας.

