Οι απειλές Τραμπ για καταστροφή της οικονομίας της Τουρκίας, "βούλιαξαν" τη λίρα

Αυστηρότατη προειδοποίηση απευθύνει στην Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει της επιχείρησης της Άγκυρας στις κουρδικές περιοχές της βόρειας Συρίας, από όπου απομακρύνονται τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο twitter με ύφος που θυμίζει περισσότερο… Ρωμαίο αυτοκράτορα, προειδοποίησε ότι θα «συνθλίψει» την τουρκική οικονομία σε περίπτωση που κάνει οτιδήποτε «εκτός ορίων».

«Όπως έχω δηλώσει εμφατικά ξανά, και τώρα απλώς το επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει οτιδήποτε που εγώ, μέσα στη μεγάλη και απαράμιλλη σοφία μου, θεωρήσω εκτός ορίων, θα καταστρέψω εντελώς θα συνθλίψω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει παλαιότερα!). Πρέπει, με την Ευρώπη και τους άλλους, να προσέχουν…», έγραψε στο twitter.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...