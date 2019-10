Ο Χίτλερ έζησε μέχρι τα 95 στη Λατινική Αμερική

Γοητεύουν τα παραμύθια, μην το αρνείστε. Την Ιστορία τη διαβάζουμε με ενδιαφέρον και διεισδυτική ματιά πολλές φορές, τη μελετούμε, την αποδεχόμαστε, ως ένα σημείο, αλλά… Αλλά μεταδίδεται κάποτε το μικρόβιο της αμφισβήτησης, που εισβάλλει στον αναγνώστη και του αποδομεί ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα, που τον προστάτευε από τη συνωμοσιολογία…

Αρκεί μια κουβέντα με κάποιον «ψαγμένο», μια παράγραφος σε κάποιο έντυπο-εντρύφημα στην παραφιλολογία των ιστορικών κειμένων και να, η γοητεία του παραμυθιού σε παίρνει από το χέρι και σε ταξιδεύει σε ατραπούς αμφισβήτησης. Κι εκεί, ανάμεσα στο «ίσως» και την απόλυτη κατάφαση, μένει ένα μικρό ερωτηματικό που σε ταλανίζει σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου, τουλάχιστον μέχρι να βρεις τις απαντήσεις.

Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στα ερείπια της Καγκελαρίας; Ο Ιωάννης Μεταξάς πέθανε έτσι απρόσμενα στην κρισιμότερη στιγμή της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας; Ο διάδοχος του Μεταξά, ο Αλέξανδρος Κορυζής, αυτοκτόνησε με δυο σφαίρες στην καρδιά; Πώς είναι δυνατόν;

Η Ιστορία έχει (σχεδόν) αποφανθεί, οι μύθοι όμως και η συνωμοσιολογία ακόμη ψιθυρίζουν τις δικές τους εκδοχές, που με τον χρόνο γίνονται κραυγές αμφισβήτησης.

Βερολίνο – Αργεντινή 70 χρόνια κουβέντας…

Θυμάστε τη θρυλική ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται»; Το σενάριο των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου, από το 1948 μιλάει για διαφυγή του Αδόλφου Χίτλερ (στο Τιρόλο σύμφωνα με την ταινία), επανασύσταση του Ράιχ και επιστροφή των ναζί κατακτητών στην Ελλάδα. Χωρίς πτώμα φόνος δεν υπάρχει, λένε, και δίχως αναγνωρίσιμο πτώμα Αδόλφου Χίτλερ, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κάποιοι μεν λένε ό,τι θέλουν, αλλά παραθέτουν και στοιχεία και ενδείξεις, και σε κάποιες περιπτώσεις αποδείξεις με τις οποίες στηρίζουν τους ισχυρισμούς τους και σε κάνουν να διερωτάσαι: Λες να είναι έτσι;

Τι λέει η Ιστορία

Η Ιστορία έχει καταγράψει στα βιβλία της για τον θάνατο του Γερμανού δικτάτορα ότι: Στο υπόγειο καταφύγιο όπου βρίσκεται με τους πιστούς επιτελείς του, ο Χίτλερ μαθαίνει ότι αρχηγός όσων μονάδων SS έχουν απομείνει, Σάινερ, δεν εκτέλεσε την διαταγή επίθεσης για την άρση της πολιορκίας του Βερολίνου! Ο αξιωματικός του φίρερ, έχει θεωρήσει ανεφάρμοστη τη διαταγή και την αγνοεί. Ο Χίτλερ καταρρέει. «Όλα έχουν πλέον τελειώσει» λέει σε στενούς συνεργάτες του, δίνει διαταγή να φύγει μεγάλο μέρος του προσωπικού και διατάσσει τον υπασπιστή του Γιούλιους Σάουμπ να καταστρέψει το αρχείο του.

Ο Χίτλερ έχει ήδη μοιράσει δηλητήριο σε όσους τον έχουν ακολουθήσει στα υπόγεια καταφύγια της Καγκελαρίας και έχει ήδη αποφασίσει τον τρόπο που θα «φύγει». Νυμφεύεται την Εύα Μπράουν και την επομένη ημέρα αυτοκτονεί πυροβολώντας στο στόμα του με ένα λούγκερ. Λίγα λεπτά πριν η Εύα Μπράουν έχει καταπιεί ισχυρή δόση υδροκυανίου. Το ημερολόγιο γράφει 30 Απριλίου 1945. Οι τελευταίοι πιστοί στον φίρερ (ανάμεσά τους και ο Μάρτιν Μπόρμαν) θα ποτίσουν με οξύ τα πτώματα, θα τα κάψουν και θα φροντίσουν ό,τι έχει απομέινει να ταφεί έξω από το καταφύγιο, σε κρατήρα που είχε δημιουργήσει βόμβα.

Οι Σοβιετικοί θα ανακαλύψουν τα υπολείμματα των πτωμάτων (ουδείς γνωρίζει πώς), θα τα μεταφέρουν με άκρα μυστικότητα στην Ανατολική (πλέον) Γερμανία, θα τα αποθηκεύσουν και με διαταγή του Γιούρι Αντρόποφ θα τα πετάξουν στον ποταμό Έλβα στα μέσα της 10ετίας του ’70. Λέγεται ότι μέρος του κρανίου του Χίτλερ, συμπεριλαμβανομένης και της οδοντοστοιχίας του, διασώθηκε.

Τα λόγια του Στάλιν!

Αυτά λέει η Ιστορία και οφείλουμε να τη σεβαστούμε, όχι όμως και να την αποδεχτούμε. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί να καούν με οξύ τα πτώματα των Χίτλερ και Μπράουν; Οι Σοβιετικοί απείχαν μια ανάσα από την Καγκελαρία, ο Μάρτιν Μπόρμαν θα βιαζόταν να εξαφανιστεί (όπως και έκανε). Προς τι η λαχτάρα να εξαφανιστούν τα πτώματα; Για να μην τα βεβηλώσουν οι εκδικητές που κατέφθαναν φουριόζοι; Μπορεί!

Τι λέει, όμως, και η θεωρία συνωμοσίας;

Ο Χίτλερ και η σύζυγός του πιά Εύα Μπράουν διέφυγαν με κάποιον τρόπο στην Αργεντινή.

Ο μύθος ότι ο Χίτλερ δεν αυτοκτόνησε, αλλά δραπέτευσε με τη σύζυγό του, ακούστηκε για πρώτη φορά από το στόμα του στρατάρχη Γκεόργκι Ζούκοφ σε συνέντευξη Τύπου στις 9 Ιουνίου 1945: «Δεν έχουμε βρει κανένα πτώμα που θα μπορούσε να είναι ο Χίτλερ»! Ο ίδιος ο Στάλιν έναν μήνα μετά, τον Ιούλιο του 1945, στη Διάσκεψη του Πότσνταμ, όταν ρωτήθηκε πώς πέθανε ο Χίτλερ, δήλωσε ότι ζει «στην Ισπανία ή την Αργεντινή». Μάλιστα, ο σοβιετικός ηγέτης είχε αποκαλύψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν: «Όχι, δεν αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, ζει»! Τα λόγια του Ζούκοφ, αλλά κυρίως του Στάλιν, ήταν η φωτιά που άναψε το φιτίλι για την εκρηκτική συνωμοσιολογία. Από τότε έχει χυθεί περισσότερο μελάνι για την υποτιθέμενη διαφυγή του Χίτλερ, από το αίμα που χύθηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο…

Το έψαξαν, αλλά…

Η πρώτη ενδελεχής έρευνα από τις Δυτικές Δυνάμεις άρχισε τον Νοέμβριο του 1945. Ο μυστικός πράκτοράς των Βρετανών Τρέβορ Ρόπερ διερεύνησε την υπόθεση των σοβιετικών ισχυρισμών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Χίτλερ και Μπράουν είχαν αυτοκτονήσει στο Βερολίνο. Ο Ρόπερ ερμηνεύοντας τη θεωρία των Σοβιετικών κατέληγε στο ότι: «Η ανάγκη τους να εφεύρουν θρύλους και παραμύθια είναι ισχυρότερη από την αγάπη τους για την αλήθεια». Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI περιέχουν αρκετές θεωρίες για τη διαφυγή του Χίτλερ από τη Γερμανία, που όμως είναι αδύνατον να εξακριβωθούν.

Γνώρισε τα δόντια...

Στις 30 Μαΐου 1946, ενώ οι Σοβιετικοί ερευνούν τις φήμες για την πιθανή φυγή του Χίτλερ, δύο θραύσματα κρανίου ανακαλύπτονται στον κρατήρα όπου είχε θαφτεί ο Γερμανός ηγέτης. Το 2009, δείγματα από το DNA (υποτίθεται) του κρανίου του Φύρερ εξετάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ από ομάδα αρχαιολόγων με ειδίκευση στα οστά. Το δείγμα αποδείχτηκε ότι ανήκε σε γυναίκα ηλικίας κάτω των 40 ετών! Το 2017, ο Φιλίπ Σαρλιέ, ένας Γάλλος ιατροδικαστής - εγκληματολόγος, επιβεβαίωσε ότι τα δόντια που υπήρχαν στα υπολείμματα των γνάθων, ταίριαζαν ακριβώς με μια ακτινογραφία του Χίτλερ του 1944. Σύμφωνα με τον Σαρλιέ: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μελέτη μας αποδεικνύει ότι ο Χίτλερ πέθανε το 1945».

Και οι μυθοπλάστες

Στο βιβλίο «Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler», o δημοσιογράφος Τζέραρντ Ουίλιαμς και ο ιστορικός Σάιμον Ντάνσταν παραθέτουν ισχυρά επιχειρήματα προσπαθώντας να αποδείξουν τη διαφυγή του Χίτλερ σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Αργεντινή μαζί με άλλους διαβόητους ναζί. Το σενάριο που υποστηρίζουν οι Ουίλιαμς και Ντάνσταν χοντρικά λέει: Με υποβρύχια φυγαδεύτηκαν στην Αργεντινή υψηλοί αξιωματούχοι του Γ’ Ράιχ, μεταξύ αυτών και ο Χίτλερ και η σύζυγός του. Ο Χουάν Περόν, μετέπειτα πρόεδρος της Αργεντινής, πήρε υπό την προστασία του τον ηγέτη των ναζί και την Μπράουν.

Το 1954, η Εύα Μπράουν εγκατέλειψε τον Χίτλερ και μετακόμισε με την κόρη τους Ούρσουλα μακριά του. Ο Χίτλερ, σύμφωνα με τους συγγραφείς, πέθανε τον Φεβρουάριο του 1962. Ο ιστορικός ερευνητής Γκάι Ουόλτερς έχει χαρακτηρίσει «σκουπίδι» τη θεωρία που υποστηρίζεται στο βιβλίο «Grey Wolf».

Ο Ουόλτερς υποστηρίζει απλά κάτι απόλυτα σωστό: «Είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι τόσο πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα τόσο μεγάλο μυστικό με τόσο μεγάλη ψυχραιμία και προσήλωση». Πέρα από το συγκεκριμένο βιβλίο και τους συγγραφείς του, ερευνητές τηλεοπτικής εκπομπής -κάτι σαν το «Φως στο Τούνελ» της Νικολούλη- ισχυρίστηκαν ότι είχαν ανακαλύψει διαβαθμισμένα έγγραφα και ότι έχουν μιλήσει με μάρτυρες που κατέθεσαν ότι ο Χίτλερ δραπέτευσε από τη Γερμανία και ταξίδεψε στη Νότια Αμερική με υποβρύχιο!

Επίσης, αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 1955 καταγράφει τους ισχυρισμούς του πρώην Γερμανού στρατιώτη των SS Φιλίπ Σιτροέν, ότι ο Χίτλερ ήταν ακόμα ζωντανός και ότι «εγκατέλειψε την Κολομβία για την Αργεντινή τον Ιανουάριο του 1955». Συνημμένη στο έγγραφο ήταν και φωτογραφία του στρατιώτη και ενός ατόμου που υποστήριζε ότι ήταν ο ίδιος ο Χίτλερ. Το πόρισμα της έκθεσης ανέφερε ότι ούτε οι συνομιλίες με τον στρατιώτη, αλλά ούτε και οι έρευνες της CIA μπορούσαν να ρίξουν φως στην υποτιθέμενη θεωρία.

Η εκδοχή της Βραζιλίας

Τέλος, τo 2014 στο βιβλίο της «Hitler no Brasil - Sua Vida e Sua Morte » (O Χίτλερ στη Βραζιλία – Η ζωή και ο θάνατός του) η Βραζιλιάνα Σιμόνι Ρενέ Γκερέιρο Ντίας ισχυρίζεται πως ο φίρερ δεν αυτοκτόνησε, αλλά κατάφερε να διαφύγει από το Βερολίνο με τη βοήθεια του Μάρτιν Μπόρμαν και να καταλήξει στη Λατινική Αμερική, όπου πέθανε το 1984, σε ηλικία 95 ετών! Ο αρχικός προορισμός του ήταν η Αργεντινή, κατόπιν η Παραγουάη και τελικά έφτασε στην περιφέρεια Μάτο Γκρόσο στη Βραζιλία, όπου έζησε με το όνομα Αντολφ Λάιπτσιχ. Μάλιστα, ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία ως ο «γέρος Γερμανός». Συμπέρασμα; Ο Χίτλερ πλέον δεν ζει –αυτό είναι βέβαιο– οπότε διαβάστε το «παραμύθι» και κοιμηθείτε ήσυχοι…

Και έπεται συνέχεια!

Για τη συγγραφή του κειμένου αντλήθηκαν στοιχεία από τα βιβλία: «Ερμηνεύοντας τον Χίτλερ» Ρον Ρόζενμπάουμ – εκδόσεις Κέδρος, «Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler» των Gerrard Williams και Simon Dunstan εκδόσεις: STERLING-NEW YORC, «Hitler in Argentina: The Documented Truth of Hitler's Escape from Berlin» Harry Cooper.

