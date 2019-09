Συγγνώμη μαμά: Το συγκλονιστικό μήνυμα 12χρονης που βιάστηκε από 30 άνδρες

Μία απίστευτη ιστορία βγήκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική Daily Mail, με θύμα ένα 12χρονο κοριτσάκι που επί δύο χρόνια βιαζόταν κατ'επανάληψη στο σπίτι της στην Κεράλα της Ινδίας, από 30 άνδρες.

Η μικρή κοπέλα έγραψε ένα συγκλονιστικό μήνυμα στην ξύλινη πόρτα του διαμερίσματός της, το οποίο έγραφε: «συγνώμη, μαμά», επειδή ένιωθε ενοχές! Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ανήλικη ανέφερε ότι ο πρώτος που την βίασε ήταν φίλος του -άνεργου- πατέρα της και μάλιστα του έδωσε χρήματα για την πράξη του αυτή.

Με αυτή την αποτρόπαια μέθοδο, φαίνεται ότι η οικογένειά της είχε βρει πηγή εισοδήματος προκειμένου να τα βγάλει πέρα.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, ο πατέρας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, ενώ η μητέρα αρνείται τις κατηγορίες.

Η κοπέλα μίλησε για τα όσα περνούσε σε έναν σύμβουλο στο σχολείο της την περασμένη εβδομάδα.

«Ξεκίνησε να κλαίει όταν ρωτήθηκε τι συμβαίνει στο σπίτι. Είπε ότι η οικογένειά της χρειαζόταν χρήματα και ότι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το ενοίκιο », εξήγησε ο σύμβουλος.

Μάλιστα, ανησυχούσε ότι η οικογένεια θα έπεφτε σε βαθύτερη οικονομική κρίση, αν μιλούσε σε κάποιον για τους βιασμούς.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι είχαν υποψιαστεί πως κάτι δεν πάει καλά στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και ένας από αυτούς ειδοποίησε τις Αρχές. Έκτοτε το κορίτσι έχει μεταφερθεί σε ένας ασφαλές μέρος.

Η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε ότι το κορίτσι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Heart-breaking message written by girl, 12, as she was taken away by authorities after she'd been raped by 30 men over two years at her home in India https://t.co/cmKBO6QUzH