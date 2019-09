Σεισμός στην Αλβανία: 105 τραυματίες και ερείπια άφησε πίσω του το διπλό χτύπημα

Εκατόν πέντε τραυματίες: Αυτός είναι ο απολογισμός στην γειτονική Αλβανία, μια μέρα αφότου ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, «χτύπησε» το Δυρράχιο.

Δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις της χώρας, ιδίως στα Τίρανα και στο Δυρράχιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους κατοίκους.

#Albania: The #earthquake causes major damage to all areas of the Korça district, as the earth still shakes. #tërmet Credits: RTSH Korça - @LastQuake pic.twitter.com/ITUBygo6fv