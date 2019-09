Διπλός σεισμός στην Αλβανία: Δεκάδες τραυματίες και ζημιές

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν σε πολλές πόλεις της της Αλβανίας, κυρίως στα Τίρανα, μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου. Ο διπλός σεισμός άφησε πίσω του δεκάδες τραυματίες και υλικές ζημιές. Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν.

«68 άτομα τραυματίστηκαν και ζήτησαν ιατρική βοήθεια στα νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου», δήλωσε απόψε η υπουργός Υγείας Ογκέρτα Μαναστιρλίου, αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Από αυτούς οι 21 παραμένουν για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Από τις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν κατολισθήσεις και στο οδικό δίκτυο Καβάγια – Δυρράχιο χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

«Δεν υπάρχουν νεκροί», είχε διαβεβαιώσει, νωρίτερα το απόγευμα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Αλμπάνα Κατζάι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, κάποια σπίτια και άλλα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει.Αρχικά, τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 10 κτίρια που κατέρρευσαν σε ένα χωριό κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χλιομέτρων και ήταν «ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία«, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Στα Τίρανα και στο Δυρράχιο πολλά κτίρια εμφάνισαν ρωγμές. Στα σουπερμάρκετ, τα προϊόντα έπεσαν από τα ράφια και σκόρπισαν στο πάτωμα. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είπε ότι είδε σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές, καθώς έπεσαν επάνω τους τούβλα από την πρόσοψη ενός κτιρίου.

Στο πανεπιστήμιο, ζημιές έχει υποστεί το κτίριο που στεγάζει το τμήμα Γεωλογίας.

Μέχρι νωρίς το βράδυ, οι κάτοικοι των Τιράνων παρέμεναν στους δρόμους. «Φοβάμαι να επιστρέψω στο σπίτι μου γιατί μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι», είπε μια 50χρονη γυναίκα, η Ντρίτα Λότζα.

Δεκάδες τραυματίες – Στο σημείο ο Ράμα

Εν τω μεταξύ, είκοσι πέντε με τριάντα άτομα τραυματίστηκαν από τις δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Αλβανία το απόγευμα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου, αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως ο σεισμός προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών περισσότερων, πάνω από 50 ή 60 σε διάφορα νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα που βρίσκεται στην Γερμανία καθοδόν για την σύνοδο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να επιστρέψει στην Αλβανία, αναφέρει ο αλβανικός Τύπος.

Ως εκ τούτου, στον «αέρα» είναι και η προγραμματισμένη του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Υπουργείο Εξωτερικών: Έτοιμη η Αθήνα να αποστείλει βοήθεια στα Τίρανα



Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter, στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από τον σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έχει εκφράσει την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς να συνδράμει τις αλβανικές αρχές στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από το σεισμό που έπληξε τη χώρα / We express our solidarity to the government of #Albania & the people affected by the earthquake. @AlbanianDiplo — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 21 Σεπτεμβρίου 2019

Η μαρτυρία του φωτογράφου της ελληνικής αποστολής Τάε Κβο Ντο



Το πώς βίωσε τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Αλβανία περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο φωτογράφος της ελληνικής αποστολής του Τάε Κβο Ντο Λευτέρης Γεωργίου.

«Πανικοβληθήκαμε όλοι, τρέξαμε κατευθείαν έξω από το στάδιο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς», είπε ο κ. Γεωργίου.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας ταρακουνήθηκαν από το διπλό σεισμό στην Αλβανία

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι δονήσεις έγιναν αρκετά αισθητές και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και πιο συγκεκριμένα στη Ήπειρο, με πολλές πόλεις να… κουνιούνται.Συγκεκριμένα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα! Επίσης, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο χάρτη, ο σεισμός έγινε αισθητός στα Σκόπια αλλά και τις γειτονικές περιοχές της Ιταλίας.