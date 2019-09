"Φωτιά" στο πετρέλαιο - Με το δάκτυλο στη σκανδάλη κατά του Ιράν ο Τραμπ

Η τιμή του πετρελαίου ανήλθε σήμερα σε υψηλό τετραμήνου ύστερα από τις επιθέσεις το σαββατοκύριακο σε εγκαταστάσεις αργού στη Σαουδική Αραβία που προκάλεσαν φόβους για την τροφοδοσία της αγοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο μπρεντ κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 20% κάποια στιγμή νωρίτερα σήμερα ενώ τα αντίστοιχα για το αμερικανικό αργό ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 16%.

Οι τιμές του μπρεντ και του αμερικανικού αργού ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο. Ωστόσο, υποχώρησαν από τα υψηλά τους επίπεδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας για να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία.

Στις 09:40 ώρα Ελλάδας, τα futures για το μπρεντ κατέγραψαν άνοδο 10% στα 66,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού ενισχύθηκε κατά 9% στα 59,82 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για πιθανή απάντηση στα χτυπήματα στις σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, που διέκοψαν την εξόρυξη 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, ήτοι σχεδόν του 50% του συνόλου της παραγωγής ή πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!