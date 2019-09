Nέα πρόκληση της Αγκυρας: "Κλειδώνει" με NAVTEX το Καστελόριζο για έρευνες

Συνεχίζει το μπαράζ προκλήσεων η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της γνωστής πρακτικής των NAVTEX.

Τη Δευτέρα η Άγκυρα «κλείδωσε» με παράνομη Navtex τεράστια θαλάσσια περιοχή δίπλα στο Καστελόριζο, για να διεξαγάγει έρευνες.

Λίγες μέρες μετά την έκδοση της NAVTEX που «μπλόκαρε» το Καστελόριζο από τη Ρόδο, οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας «χτύπησαν» ξανά το πρωί της Δευτέρας με νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους που αφορά ωκεανογραφικές έρευνες, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της Άγκυρας.

Πιο συγκεκριμένα, η υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε τη Δευτέρα NAVTEX, που «δεσμεύει» μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Καστελόριζου, που προβλέπει τη διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών από το ερευνητικό πλοίο BILIM-2.

Οι έρευνες αυτές θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει το ethnos.

Δείτε τις πληροφορίες της NAVTEX παρακάτω:

TURNHOS N/W : 1015/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2019 07:53)TURNHOS N/W : 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BILIM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

35 35.00 N – 029 31.00 E

35 50.00 N – 029 30.00 E

36 05.00 N – 029 50.00 E

36 05.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 029 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

35 00.00 N – 028 30.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.