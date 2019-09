Το ΔΝΤ αποχαιρετά με βίντεο την Κριστίν Λαγκάρντ

Με ένα βίντεο όπου η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρεται στο ΔΝΤ και τον προορισμό του, το Ταμείο αποχαιρετά από την ηγεσία του την Γαλλίδα πολιτικό που οδεύει στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Στο καλό κυρία Λαγκάρντ. Σας ευχαριστούμε για το όραμά σας αυτά τα οκτώ χρόνια», αναφέρεται στο tweet του Ταμείου, ενώ στο βίντεο που «ντύνεται» από εικόνες της ίδιας και ανθρώπων ανά τη Γη σε χώρες που επενέβη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Τι κάνει το ΔΝΤ, με ρωτούν συχνά», λέει η Λαγκάρντ. «Το Ταμείο φέρνει πορτοφόλι, μυαλό και καρδιά» στις χώρες όπου παρεμβαίνει συνεχίζει η κυρία Λαγκάρντ εξηγώντας στο διάρκειας δύο λεπτών βίντεο τι εννοεί η ίδια με κάθε έναν από αυτούς τους όρους και επισημαίνοντας πως η ίδια πιστεύει πως χάρη στο ΔΝΤ αποφύγαμε μια δεύτερη Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση. Καταλήγοντας η Λαγκάρντ αναφέρει πως το ενδιαφέρον του Ταμείου ήταν πάντα στον άνθρωπο και στην προστασία των πιο ευάλωτων.

Το βίντεο ανέβηκε στον λογαριασμό του Ταμείου στο youtube στα αγγλικά και έξι ακόμα γλώσσες.

