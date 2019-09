Ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας: Παράνομη η απόφαση Τζόνσον να κλείσει το κοινοβούλιο

Το ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας αποφάνθηκε σήμερα πως η απόφαση του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου για πέντε εβδομάδες είναι παράνομη, ανακοίνωσε η βουλευτής η οποία ηγήθηκε της προσφυγής στο εν λόγω δικαστήριο.

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική νίκη των αντιπάλων αυτής της πολύ αμφιλεγόμενης διακοπής της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

Η λειτουργία του κοινοβουλίου ανεστάλη τη Δευτέρα και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, μια κίνηση οι αντίπαλοι της οποίας υποστηρίζουν πως έγινε με στόχο να εμποδίσει τις απόπειρές τους να ελέγξουν εμπεριστατωμένα τα σχέδιά του Τζόνσον για την αποχώρηση από την ΕΕ και να του επιτρέψει να πιέσει προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

«Ζητούμε το κοινοβούλιο να επανασυγκληθεί αμέσως», δήλωσε στο Sky News η βουλευτής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος Τζοάνα Τσέρι.

«Τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας και στη φανταστική νομική ομάδα μας που πέτυχαν την ιστορική απόφαση ότι η διακοπή των εργασιών της Βουλής είναι παράνομη», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Την Παρασκευή, δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε μια παρόμοια προσφυγή και η υπόθεση αυτή θα εξετασθεί στις 17 Σεπτεμβρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο, το κορυφαίο δικαστικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τζο Μομ, δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση που εκδικάσθηκε στη Σκωτία, δήλωσε πως την Τρίτη θα αρχίσει η δική τους προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εφεση ασκεί η κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως θα ασκήσει έφεση στην απόφαση σκωτσέζικου δικαστηρίου ότι η απόφαση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει για πέντε εβδομάδες τη λειτουργία του κοινοβουλίου ήταν παράνομη.

«Είμαστε απογοητευμένοι από τη σημερινή απόφαση και θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανάγκη να προωθήσει μια ισχυρή εσωτερική νομοθετική ατζέντα. Η διακοπή της λειτουργίας του κοινοβουλίου είναι ο νόμιμος και απαραίτητος τρόπος για να το πράξει», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του κορυφαίου εφετείου της Σκωτίας.

"They're calling for Parliament to be recalled"



