Σε κατάσταση συναγερμού το Ιλινόις: Τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Ντούπο του Ιλινόις. Αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η περιοχή Ντούπο στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον τρόμο στην περιοχή.

Αυτή την στιγμή είναι άγνωστες οι αιτίες του ατυχήματος καθώς και αν υπάρχουν τραυματίες.

WOW: Shocking scene near Dupo, #Illinois where first responders are at the scene of a large train derailment; No word in any injuries at this point (via @FOX2now) #LiveDesk pic.twitter.com/mWXIi3NTZZ