Ο Τραμπ έδιωξε τον σύμβουλο ασφαλείας Τζον Μπόλτον

Την αποπομπή του Τζον Μπόλτον, του συμβούλου του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι "διαφωνούσε έντονα" με πολλές από τις εισηγήσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Μπόλτον υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα το πρωί.

Πρόσθεσε ότι θα ανακοινώσει το όνομα του νέου συμβούλου του για θέματα εθνικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....