Το δεδομένο που όλοι μοιράζονται για τον Αμαζόνιο και είναι ολότελα λάθος

Την ώρα που οι πύρινες γλώσσες προκαλούσαν ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο, όλοι έσπευσαν να δηλώσουν τον αποτροπιασμό τους για τις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.



Και καθώς ο Αμαζόνιος ρυθμίζει ένα μέρος του κλίματος και των κύκλων νερού και άνθρακα της Γης, πρόκειται πράγματι για μια παγκόσμια καταστροφή.



Μέσα στην ανησυχία όλων όμως, μια παραπληροφόρηση γέμισε το ίντερνετ και αναπαράχθηκε ακόμα και από στόματα που θα περίμενες κομματάκι πιο προσεκτικά. Ειδησεογραφικά μέσα, προβεβλημένες προσωπικότητες, ακόμα και παγκόσμιοι ηγέτες επανέλαβαν μηχανικά πως τα δέντρα του Αμαζονίου αποδίδουν πάνω από το 20% του οξυγόνου της Γης.



«Το σπίτι μας καίγεται, κυριολεκτικά», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος στο Twitter, «Το δάσος του Αμαζονίου, οι πνεύμονες που παράγουν το 20% του οξυγόνου του πλανήτη μας, καίγεται…».



Το μόνο πρόβλημα; Πως η δήλωση δεν είναι αληθής! Από όλους τους λόγους που οφείλουν να μας σοκάρουν για την περιβαλλοντική τραγωδία, το οξυγόνο είναι αυτό που θα μας απασχολούσε τελευταίο. Αν μας απασχολούσε καν.



«Το νούμερο του 20% παραείναι υψηλό», έγραψε από τις πρώτες στιγμές στο Twitter ο καθηγητής Michael E. Mann, από τους πλέον διακεκριμένους περιβαλλοντολόγους παγκοσμίως, «ο πραγματικός αριθμός είναι πιο κοντά στο 6%, σύμφωνα με τον Jon Foley… και ακόμα κι αυτό είναι παραπλανητικό, γιατί τα επίπεδα οξυγόνου δεν θα μειωθούν κατά 6% αν αποψιλώσουμε τον Αμαζόνιο».



Ο καθηγητής είπε πως παρά το γεγονός ότι τα δάση παράγουν πολύ οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης, το περισσότερο από αυτό καταναλώνεται από την αναπνοή των έμβιων οργανισμών που φιλοξενούν (έντομα, μύκητες, βακτήρια κ.λπ.).



Και είναι το μικροσκοπικό φυτοπλαγκτόν που ζει στους ωκεανούς αυτό που παράγει τη μερίδα του λέοντος του παγκόσμιου εισπνεόμενου οξυγόνου. Ακόμα κι αυτό όμως, λέει πάντα ο καθηγητής, καταναλώνεται από τη θαλάσσια βιοσφαίρα μέσω αναπνοής, «καταλήγοντας σε μια ποσότητα σχεδόν 0% οξυγόνου που μπορεί να εισπνευστεί»!



Η ατμόσφαιρα, από την άλλη, αποτελείται από οξυγόνο κατά 20,95% εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πως το οξυγόνο της ατμόσφαιρας παραμένει σχεδόν αδιατάρακτο από τις περιπέτειες του εδάφους, τουλάχιστον σε όρους ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη.



«Ακόμα και αν καεί όλη η οργανική ύλη της Γης μεμιάς, θα καταστραφεί λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου οξυγόνου», έγραψε χαρακτηριστικά ο καθηγητής μετεωρολογίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Scott Denning, «υπάρχει αρκετό οξυγόνο στον αέρα για να διαρκέσει εκατομμύρια χρόνια και αυτό το ποσό καθορίζεται από τη γεωλογία παρά από τη χρήση του εδάφους»…

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big