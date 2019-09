Βρετανία: Έκτακτη συζήτηση απόψε στο Κοινοβούλιο για το Brexit

Εκτακτη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε ο πρόεδρός της Τζον Μπέρκοου έπειτα από πρόταση βουλευτών που αναζητούν τρόπους να μπλοκάρουν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς μια συμφωνία.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τρεις ώρες, έκανε γνωστό ο Μπέρκοου.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι «ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι αν οι βουλευτές ψηφίσουν σήμερα το βράδυ ενάντια στην κυβέρνησή του, τότε ο βρετανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει, με εκλογές, ποιος διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Βουλή των Κοινοτήτων αναμένεται αργότερα σήμερα το βράδυ να ψηφίσει επί ενός νομοσχεδίου που συνέταξε και στηρίζει μια συμμαχία βουλευτών της αντιπολίτευσης και των ανταρτών των Τόρις, που σκοπό έχει να μπλοκάρουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

«Ο πρωθυπουργός υπήρξε πολύ σαφής…Αν οι βουλευτές ψηφίσουν σήμερα το βράδυ να αχρηστεύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, να παραδώσουν την εξουσία στην αντιπολίτευση, τότε το επόμενο λογικό βήμα για αυτόν τον πρωθυπουργό είναι κάτι που δεν το θέλει…να πάει σε εκλογές», είπε ο εκπρόσωπος.

«Τότε ο βρετανικός λαός θα μπορεί να αποφασίσει ποιος θα πάει στις Βρυξέλλες να πάρει αυτή την απόφαση», πρόσθεσε, αποσαφηνίζοντας ότι όσοι Συντηρητικοί ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνηση ή δηλώσουν αποχή στην ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, τότε θα διαγραφούν από την κοινοβουλευτική ομάδα των Τόρις.

Νωρίτερα το απόγευμα, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού απώλεσε την οριακή πλειοψηφία που διέθετε στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Ο Φίλιπ Λι σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους μόλις ξεκίνησε ο Τζόνσον την ομιλία του στο κοινοβούλιο.

«Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα Brexit με επιβλαβείς (συνέπειες). Θέτει σε κίνδυνο ζωές (...) και απειλεί με αδικαιολόγητο τρόπο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο βουλευτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω τους ψηφοφόρους μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος του κοινοβουλίου με τους Συντηρητικούς», πρόσθεσε.

Ο Φίλιπ Λι συγκαταλεγόταν μεταξύ των «ανταρτών» των Τόρις, που διαφωνούσαν κάθετα με το ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR