Ανταρσία εναντίον Τζόνσον - Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης ψηφίζει κατά του άτακτου Brexit

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας Ντέιβιντ Γκοκ αναγγέλλει, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας The Times που κυκλοφορεί, ότι εννοεί να ταχθεί εναντίον της κομματικής γραμμής και υπέρ της νομοθετικής πρωτοβουλίας για να εμποδιστεί η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, καθώς τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων αναμένεται να αποπειραθούν σήμερα να αποσπάσουν τη διαδικασία του Brexit από τα χέρια του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και να τον αναγκάσουν να ζητήσει νέα αναβολή.

Τα μέλη των Συντηρητικών στο κοινοβούλιο προειδοποιήθηκαν από τα στελέχη των Τόρις που είναι αρμόδια για την κομματική πειθαρχία ότι θα διαγραφούν από το κόμμα εάν αποπειραθούν να εμποδίσουν το λεγόμενο no-deal Brexit.

«Το εθνικό συμφέρον πρέπει να πρωτεύει. Η αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς συμφωνία την 31η Οκτωβρίου θα πλήξει την ευημερία μας, την ασφάλειά μας και θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», επιχειρηματολογεί ο Ντέιβιντ Γκοκ στο άρθρο του που δημοσιεύεται στους Τάιμς του Λονδίνου.

«Σήμερα θα ψηφίσω εναντίον της κομματικής γραμμής για πρώτη φορά τα τελευταία 14 και πλέον χρόνια που είμαι μέλος του κοινοβουλίου», ξεκαθαρίζει ο ίδιος, όπως ανέφερε το ΑΜΠΕ.

