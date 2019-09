Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, δεν πρόκειται να ζητήσω καθυστέρηση του Brexit

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απέκλεισε την πιθανότητα ακόμη και να ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα αναβολή της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ , προειδοποιώντας έμμεσα τους βουλευτές ότι θα αναγκαστεί να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αν δέσουν τα χέρια του για τo Brexit.

«Θέλω όλοι να ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση υπό την οποία θα ζητήσω από τις Βρυξέλες αναβολή: Φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου χωρίς 'αν' και χωρίς 'αλλά'».«Δεν θα αποδεχθούμε καμία απόπειρα να αθετήσουμε τις υποσχέσεις μας», είπε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του κοινοβουλίου για το Brexit, βουλευτής του Εργατικού κόμματος, Χίλαρι Μπεν έδωσε στη δημοσιότητα λίγο νωρίτερα την νομοθετική πρόταση που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις επόμενες ώρες οι αντάρτες βουλευτές των Συντηρητικών με του βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να αποκλείσουν το Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο θα απαιτεί από τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ να αναβληθεί το Brexit για τις 31 Ιανουαρίου 2020, αν, έως τις 19 Οκτωβρίου δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες, ή δεν έχει λάβει την έγκριση της βουλής για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Στις δηλώσεις που έκανε αργά σήμερα έξω από το Νούμερο 10 της Ντάουνιγκ Στριτ, ο Τζόνσον είπε ότι είναι αντίθετος στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, τονίζοντας πως αυξάνονται οι πιθανότητες για μια συμφωνία για το Brexit.

Κάλεσε τους βουλευτές να μην ψηφίσουν μια ακόμη αναβολή του Brexit.

«Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας έχουν αυξηθεί» τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, υποστήριξε ο Βρετανός πρωθυπουργός ο Τζόνσον στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να πείσει τους βουλευτές του κόμματός του των Τόρις, να μην ψηφίσουν αύριο Τρίτη - πρώτη ημέρα της επιστροφής των εργασιών του Κοινοβουλίου - μαζί με την αντιπολίτευση να μπλοκάρουν το Brexit, που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου.

«Δεν θέλω εκλογές. Δεν θέλετε εκλογές. Ας προχωρήσουμε με την ατζέντα του λαού», είπε.

«Δεν πιστεύω ότι οι βουλευτές θα ψηφίσουν μια αναβολή του Brexit, αλλά αν το πράξουν θα καταστήσει απολύτως αδύνατες τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε.

