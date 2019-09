Καλιφόρνια: Βυθίστηκε το φλεγόμενο σκάφος. Ανασύρθηκαν 4 πτώματα - Αγνοούνται 29 άνθρωποι

Το τουριστικό σκάφος στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, βυθίστηκε την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν ακόμη να την κατασβήσουν, όπως έγινε γνωστό από την ακτοφυλακή.

Το Conception, ένα σκάφος μήκους 22 μέτρων που ήταν ειδικά διαμορφωμένο για καταδύσεις, βρίσκεται πλέον σε βάθος 20 μέτρων και μόνο ένα τμήμα της πλώρης του διακρίνεται έξω από το νερό. Το πλοίο απέχει μόλις 20 μέτρα από την ακτή του νησιού Σάντα Κρουζ, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Συνολικά 39 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοίο όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι Αρχές εντόπισαν τέσσερις σορούς ενώ 29 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Πέντε άτομα πληρώματος διέφυγαν εγκαίρως και διασώθηκαν.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διαφύγουν με δικά τους μέσα και περισυνελέγησαν από ένα άλλο σκάφος, όχι όμως και οι επιβάτες που κοιμούνταν εκείνη την ώρα και πιθανότατα παγιδεύτηκαν.

Οι αρχές δεν ήταν σε θέση να δώσουν έναν ακριβή απολογισμό των θυμάτων. Προς το παρόν οι επιβάτες θεωρούνται «αγνοούμενοι», ανέφερε η ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της ακτοφυλακής Άαρον Μπίμις, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 03.15, τοπική ώρα (13.15 ώρα Ελλάδας) και οι υπηρεσίες διάσωσης ενημερώθηκαν μέσω ασυρμάτου δεκαπέντε λεπτά αργότερα.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή νωρίς τα ξημερώματα είχε καλυφθεί από πυκνή ομίχλη.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά «το πλήρωμα ξύπνησε και πήγε στη γέφυρα, κατόπιν πήδηξαν στη θάλασσα. Τα υπόλοιπα άτομα κοιμόταν», είπε η πλοίαρχος της ακτοφυλακής Μόνικα Ρότσεστερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Όξναρντ.

Η Ρότσεστερ δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν οι ναυτικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους επιβάτες.

Ένα σκάφος αναψυχής που βρισκόταν σε μικρή απόσταση περισυνέλεξε τους πέντε ναυαγούς.

Το πλήρωμα είχε προλάβει πάντως να στείλει σήμερα κινδύνου στις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου συνεργάζεται με τις αρχές, πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Το Conception είχε αποπλεύσει από τη Σάντα Μπάρμπαρα τα ξημερώματα στου Σαββάτου για εκδρομή στα γειτονικά νησιά, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους τουρίστες. Επρόκειτο να επιστρέψει στο λιμάνι σήμερα το απόγευμα.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd