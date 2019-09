Διάγγελμα Τζόνσον: Όχι στην αναβολή του Brexit, δεν απέκλεισε εκλογές

Μήνυμα στο εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματος έστειλε προ ολίγου ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά τη έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Τζόνσον, εν μέσω θυελλωδών φημών για νομοσχέδιο από αντάρτες Τόρις που θα ζητά την αναβολή του Brexit ως τις 31 Ιανουαρίου 2020, αλλά και για πρόωρες εκλογές, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ε.Ε. για το Brexit, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι «βλέπουν ότι θέλουμε συμφωνία, θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη μελλοντική σχέση και είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να είμαστε έτοιμοι για έξοδο χωρίς συμφωνία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζόνσον κάλεσε τους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος που ακούγεται ότι σχεδιάζουν να καταθέσουν νομοσχέδιο για αναβολή του Brexit να «μην κόψουν τα πόδια της βρετανικής κυβέρνησης και καταστήσουν αδύνατη κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση (σ.σ. με την Ε.Ε)», και να μην στηρίξουν τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν και την «άνευ λόγου αναβολή που επιδιώκει, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει αναβολή από τις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η αναφορά του σε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ως κίνηση για τη λύση του αδιξόδου, ο Τζόνσον δεν απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την επιλογή, λέγοντας ότι «δεν θέλω εκλογές, ούτε εσείς θέλετε εκλογές», με πολιτικούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι η φράση αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Τέλος ο Τζόνσον ζήτησε ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Οκτώβριο για να «ξεκαθαρίσει η ατζέντα» και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στη δέσμευσή του για Brexit στις 31 Οκτωβρίου -με ή χωρίς συμφωνία.

Sun: Ο Τζόνσον ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές την Τετάρτη

