Συγκλονίζει η ναυτική τραγωδία στην Καλιφόρνια. Κάηκαν ζωντανοί ενώ κοιμόντουσαν

Φόβους για πολλά θύματα εκφράζουν οι αμερικανικές αρχές μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πλοίο, στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, τα ξημερώματα, την ώρα που οι περισσότεροι από τους επιβάτες του κοιμούνταν.

Πολλές ομάδες διασωστών έχουν σπεύσει να βοηθήσουν τους περισσότερους από 30 ανθρώπους που κινδυνεύουν πάνω σε αυτό το πλοίο καταδύσεων, μήκους 22 μέτρων, που πλέει κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ, στα ανοιχτά του Λος Άντζελες, ανέφερε η ακτοφυλακή μέσω του Twitter.

Ένας εκπρόσωπος της κομητείας Βεντούρα, ο Μπιλ Νας, είπε ότι υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός θα είναι βαρύς.

"Πρόκειται για μεγάλο σκάφος και ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς νεκρούς. Δεν έχω τον ακριβή αριθμό", είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο επικεφαλής της ακτοφυλακής, Άαρον Μπίμις, είπε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν νεκροί. "Τα πέντε μέλη του πληρώματος κατάφεραν να αποβιβαστούν επειδή βρίσκονταν στην κεντρική καμπίνα. Οι 34 επιβάτες βρίσκονταν κάτω από τη γέφυρα. Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε, παγιδεύτηκαν εξαιτίας της φωτιάς", πρόσθεσε.

"Η πυρκαγιά ήταν τόσο σφοδρή που ακόμη και μετά την κατάσβεσή της δεν μπορούσαμε να επιβιβαστούμε και (...) να αναζητήσουμε επιζώντες προς το παρόν", κατέληξε ο Μπίμις.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε επιχείριση διάσωσης από την θάλασσα και τον αέρα.

Το σκάφος χωρητικότητας 46 ατόμων έπιασε φωτιά ενώ έπλεε κοντά στο Platts Harbor στο νησί Santa Cruz. Το πιο τραγικό είναι ότι η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που οι επιβάτες κοιμόντουσαν. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών είναι άγνωστος αλλά θα είναι μεγάλος.

Το σκάφος το οποίο ονομάζεται Conception, σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε εταιρεία καταδύσεων την Truth Aquatics. Είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Σάντα Μπάρμπαρα την Παρασκευή το βράδυ για το τριήμερο του Labor Day και θα επέστρεφε το βράδυ της Δευτέρας.

