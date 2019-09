Φωτιά σε σκάφος στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί ένα σκάφος στα ανοικτά της Καλιφόρνια κοντά στην Σάντα Κρουζ.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεγάλο σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια. Η αμερικανική ακτοφυλακή έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά.

Η ακτοφυλακή έγραψε στο Twitter: «Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης με τη συνδρομή τοπικών φορέων για να βοηθήσει πάνω από 30 άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο σε πλοίο κοντά στο νησί Santa Cruz».

Τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KTLA αναφέρει ότι 34 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη φωτιά.

Η ακτοφυλακή πρόσθεσε ότι ομάδα μελών του πληρώματος έχει σωθεί, με ένα άτομο να έχει υποστεί μικροτραυματισμούς. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για να απομακρυνθούν οι υπόλοιποι επιβάτες από το σκάφος.

Οπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News, 34 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πέντε από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σκάφος μήκους 22 μέτρων έπιασε ξαφνικά φωτιά και κάποιοι έπεσαν στην θάλασσα για να σωθούν.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε επιχείριση διάσωσης από την θάλασσα και τον αέρα.

Το σκάφος χωρητικότητας 46 ατόμων έπιασε φωτιά ενώ έπλεε κοντά στο Platts Harbor στο νησί Santa Cruz. Το πιο τραγικό είναι ότι η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που οι επιβάτες κοιμόντουσαν. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών είναι άγνωστος αλλά θα είναι μεγάλος.

Το σκάφος το οποίο ονομάζεται Conception, σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε εταιρεία καταδύσεων την Truth Aquatics. Είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Σάντα Μπάρμπαρα την Παρασκευή το βράδυ για το τριήμερο του Labor Day και θα επέστρεφε το βράδυ της Δευτέρας.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd