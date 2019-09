Ο τυφώνας Dorian πλήττει τις Μπαχάμες- Εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση

Ο τυφώνας Dorian, αναβαθμισμένος στην κατηγορία 5, έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο για τους Τυφώνες, αναφέροντας ότι «καταστροφικές συνθήκες» επικρατούν στο βόρειο-δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Στο μέσον της ημέρας, το μάτι του τυφώνα βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα νησιά Άμπακος, που απειλούνται από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 280 χιλιομέτρων της ώρα.

«Ο Dorian μετατρέπεται στον πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής» , δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Κεν Γκράχαμ κάνοντας λόγο για μία «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση».

Ο Χιούμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός του αρχιπελάγους των 700 περίπου νησιών που βρίσκονται ανάμεσα στην Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή κάλεσε τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια το συντομότερο δυνατόν.

Violent winds from Hurricane Dorian lash Marsh Harbour in the Bahamas.



Hurricane Dorian has since made landfall as a catastrophic Category 5 storm, bringing potentially life-threatening storm surge and flash flooding. https://t.co/63nNDBBUjV pic.twitter.com/RLLeXP4U5a