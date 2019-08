Εντυπωσιακό βίντεο από την επέλαση του τυφώνα Ντόριαν

Καθώς ο τυφώνας Ντόριαν προσεγγίζει στις ΗΠΑ, μετεωρολόγος μοιράστηκε εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν τις κινήσεις των αέριων μαζών.

Όπως εξηγεί η Ντακότα Σμιθ, που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο twitter το πράγματι εντυπωσιακό βίντεο, οι αναλαμπές που φαίνονται μέσα στα νέφη σαν πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες αστραπές, που βρίσκονται στην καρδιά της καταιγίδας και σχετίζονται με τη μετακίνηση των νεφών, η οποία ξεκίνησε μετά το ηλιοβασίλεμα.

Η Σμιθ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που κατέγραψε την κίνηση του τυφώνα στο ηλιοβασίλεμα επισημαίνοντας ότι σύντομα θα μετατραπεί σε σφοδρό τυφώνα ενώ στη συνέχεια κατέγραψε το μάτι του τυφώνα επισημαίνοντας ότι ενδυναμώνεται.

An eye emerges in Hurricane Dorian.



A sure sign it's getting stronger.



Marvelous hi-res imagery. pic.twitter.com/RpSrPksP1P