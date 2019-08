Νέα γκάφα του Ντόναλντ Τραμπ: Δημοσίευσε απόρρητη φωτογραφία από το Ιράν στο Twitter

Σε νέα γκάφα υπέπεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα από τα δεκάδες tweet που κάνει καθημερινά ο Τραμπ, αποφάσισε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται η αποτυχημένη εκτόξευση δορυφόρου από το Ιράν, τονίζοντας πως η κυβέρνησή του δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

«Οι Ηνωμενες Πολιτείες Αμερικής δεν ενεπλάκησαν στο καταστροφικό ατύχημα κατά τη διάρκεια των τελικών προετοιμασιών εκτόξευσης για την εκτόξευση του Safir SLV στον χώρο εκτόξευσης Σεμνάν στο Ιράν. Εύχομαι στο Ιράν τα καλύτερα και καλή τύχη ως προς τη διαπίστωση του τι συνέβη στον Χώρο 1», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε προειδοποιήσει το Ιράν να μην προβεί σε εκτοξεύσεις.

Το πρόβλημα με το tweet του Τραμπ, όπως αναφέρουν στην Αμερική, είναι πως η αποκάλυψη της φωτογραφίας από δορυφόρο που έχει επικεντρωθεί σε Ιρανικό έδαφος ίσως αποκάλυψε μυστικά σχετικά με τις δυνατότητες παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που σίγουρα δεν θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια είπε στους δημοσιογράφους: «Είχαμε μια φωτογραφία και την κυκλοφόρησα, και έχω το απόλυτο δικαίωμα να το κάνω».

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3