Φονικές πλημμύρες στο Μαρόκο: Επτά νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Μαρόκο όταν ξαφνική πλημμύρα έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου όπου ήταν σε εξέλιξη ερασιτεχνικός αγώνας. Αυτό μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο «MAP».

Συγκεκριμένα, βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση κοντινού ποταμού με συνέπεια ορμητικά νερά να χτυπήσουν το γήπεδο στο χωριό Τιζέρτ. Οι θεατές έτρεψαν για να σωθούν. Ορισμένοι σκαρφάλωσαν στις οροφές κτηρίων, όμως τα θύματα δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν και παρασύρθηκαν από τα νερά.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένα 17χρονο αγόρι, ενώ ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως θα ληφθούν αντιπλημμυρικά μέτρα, δίχως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Οι Αρχές άρχισαν επίσημη έρευνα για την τραγωδία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Μαρόκο τον Ιούλιο, έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι από κατολίσθηση, λόγω των καταρρακτωδών βροχών.

Πρόσφατα σημειώθηκαν φονικές πλημμύρες στο Σουδάν, όπου πέθαναν62 άνθρωποι. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους από τους μουσώνες στο Μπαγκλαντές.

