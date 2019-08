ΗΠΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται ότι τοποθέτησε χύτρες στον υπόγειο του Μανχάταν

Ένας άνδρας ο οποίος σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία της Νέας Υόρκης φέρεται να άφησε δύο συσκευές μαγειρέματος που έμοιαζαν με χύτρες ταχύτητας σε έναν σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου, προκαλώντας χάος για τους επιβάτες στη διάρκεια της χθεσινής πρωινής ώρας αιχμής, συνελήφθη, δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνητών Ντέρμοτ Σέι έγραψε στο Twitter πως ο άνδρας αυτός, ο οποίος καταγράφηκε από τις κάμερες να αφήνει τις συσκευές μέσα στον σταθμό της οδού Φούλτον στο Μανχάταν, εντοπίστηκε και η έρευνα συνεχίζεται. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι και οι δύο συσκευές ήταν ασφαλείς, καθώς και μια τρίτη συσκευή μαγειρέματος που βρέθηκε περίπου μία ώρα αργότερα σε έναν δρόμο της περιοχής Τσέλσι. Τα ευρήματα αυτά καθώς και η μαζική ανταπόκριση των δυνάμεων επιβολής του νόμου προκάλεσαν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και στην κυκλοφορία του μετρό και αναβίωσαν τους φόβους που είχαν προκαλέσει βομβιστικές επιθέσεις με τη χρησιμοποίηση τέτοιων αυτοσχέδιων μηχανισμών στη Νέα Υόρκη το 2016 και στη Βοστόνη το 2013.

UPDATE-The below individual has been located and the investigation continues. ⁦Thank you to all who called in tips as well as our federal partners who as ALWAYS stand by our side ⁦@NewYorkFBI⁩ ⁦@ATFNewYork⁩ ⁦⁦@NYCTSubway⁩ ⁦@NYPDDCPI⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/bmIldU8ahd