Τουρκικό drone περιπολεί πάνω από τα τουρκικά γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΖ

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έκανε και πάλι την εμφάνισή του στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Η Άγκυρα δεν πτοείται από τις διεθνείς αντιδράσεις και συνεχίζει τις γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, ενώ τα τρία πλοία – το Γιαβούζ, το Μπαρμπαρός και το Φατίχ- παρακολουθούν στενά οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το UAV είναι τουρκικής κατασκευής και καταγράφηκε από site που παρακολουθεί τις κινήσεις αεροσκαφών στην Μεσόγειο.

Όπως είχαν αναφέρει τουρκικές φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στις αρχές Ιουλίου, τέτοια αεροσκάφη είχαν αναλάβει την «προστασία» από αέρος των σκαφών που κάνουν έρευνες ή γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Μάλιστα στις 23 Ιουλίου ήταν το ίδιο το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενημέρωνε πως «το πολεμικό μας ναυτικό παρακολουθεί συνεχώς και αδιάκοπα τα πλοία μας στην Ανατολική Μεσόγειο που διεξάγουν εργασίες γεώτρησης από αέρος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar TB-2, αεροπλάνα και ελικόπτερα του λιμενικού, από θαλάσσης με υποβρύχια, κορβέτες και τορπιλάκατους και υπό θαλάσσης με υποβρύχια», δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο.

New patrol mission between #Turkey and #Cyprus for this Turkish Navy UAV Bayraktar TB2 (TCB807) pic.twitter.com/I8ZG9intws