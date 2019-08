Κυβερνητική κρίση στην Ιταλία: Πρόωρες εκλογές ζήτησε ο Σαλβίνι

Η κυβέρνηση συμμαχίας στην Ιταλία έκανε άλλο ένα βήμα προς την κατάρρευσή της χθες Πέμπτη, όταν ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Λέγκας, ο Ματέο Σαλβίνι, απαίτησε να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές και πίεσε ασφυκτικά τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, προκαλώντας την οργή των εταίρων του στο Κίνημα Πέντε Αστέρων (M5S , «αντισυστημικό»).

«Ας πάμε απευθείας στο κοινοβούλιο για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον [κυβερνητική] πλειοψηφία», υπογράμμισε ο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος και ισχυρός άνδρας της ιταλικής κυβέρνησης, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. «Ας δώσουμε την εξουσία πίσω στους ψηφοφόρους», αξίωσε.

Η κυβέρνηση συμμαχίας ήδη τρέκλιζε από νωρίτερα χθες, όταν η Λέγκα χαρακτήρισε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τη «μοναδική εναλλακτική» στον πολιτικό γάμο με το M5S.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες βράδυ, ο πρωθυπουργός Κόντε κατηγόρησε τον Σαλβίνι ότι κατασκεύασε την κυβερνητική κρίση και ότι αξιώνει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές για να κεφαλαιοποιήσει το ότι οι δημοσκοπήσεις του δίνουν υψηλά ποσοστά, πάνω από το 30% των προθέσεων ψήφου

Ο Κόντε, που δεν ανήκει σε κανένα από τα δύο κόμματα της συμμαχίας, κατηγόρησε τον υπουργό Εσωτερικών πως κρύβεται πίσω από «ρητορεία και συνθήματα για τα μέσα ενημέρωσης» και τον προέτρεψε να εξηγήσει στο κοινοβούλιο «γιατί αποφάσισε να διακόψει το έργο αυτής της κυβέρνησης τόσο πρόωρα και αιφνίδια».

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας υπενθύμισε ακόμη στον Σαλβίνι ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών είναι απόφαση που επαφίεται στον πρόεδρο της χώρας Σέρτζο Ματαρέλα, όχι σε εκείνον.

Αν η κυβέρνηση συμμαχίας καταρρεύσει, ο πρόεδρος θα μπορούσε για παράδειγμα να αναθέσει διερευνητική εντολή σε κάποιον πολιτικό αρχηγό ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου, ή να ονομάσει κυβέρνηση τεχνοκρατών, κάτι που συνέβη επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες στην Ιταλία.

Η ένταση ανάμεσα στη Λέγκα και στο M5S σιγόβραζε επί μήνες, αλλά προχθές Τετάρτη ξέσπασε ανοιχτά, αφού το M5S Κίνημα Πέντε Αστέρων καταψήφισε την πρόταση για το έργο σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας Γαλλίας-Ιταλίας, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Η κυβέρνηση συμμαχίας είχε φθάσει επανειλημμένα στα πρόθυρα της διάλυσης τον τελευταίο χρόνο, καθώς τα δύο κόμματα συγκρούστηκαν για διάφορα ζητήματα, από την αυτονομία των ιταλικών περιφερειών ως τον κατώτερο μισθό.

Ο Σαλβίνι προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι εάν το M5S καταψήφιζε την εκτέλεση του έργου για τη σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας Λιόν-Τορίνου, θα έθετε σε κίνδυνο τη συνέχιση της θητείας της κυβέρνησης. Τοποθετούμενος σε εκδήλωση στην Πεσκάρα με την οποία ουσιαστικά εγκαινίασε την προεκλογική του εκστρατεία χθες βράδυ, ο ηγέτης της ιταλικής ακροδεξιάς είπε πως η κυβέρνηση αυτή μπόρεσε να επιτελέσει «έργο», αλλά τα πράγματα «άλλαξαν τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες, κάτι έσπασε».

Πριν περάσει στην παροχολογία: «Μας λένε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους. Θα αποδείξουμε, αν μας δώσετε τη δύναμη να το κάνουμε, ότι είναι εφικτό να μειώσουμε τους φόρους που πληρώνει ο ιταλός εργαζόμενος», είπε.

Ο Κόντε συναντήθηκε χθες με τον Σαλβίνι και με τον ηγέτη του M5S Λουίτζι ντι Μάιο στο πρωθυπουργικό ανάκτορο, έπειτα από μια ωριαία συνάντησή του με τον Ματαρέλα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Κατά δημοσιεύματα, στη συνάντηση Κόντε-Ματαρέλα δεν εξετάστηκε ούτε η παραίτηση του πρωθυπουργού ούτε η κυβερνητική κρίση.

Η ανακοίνωση της Λέγκας μολαταύτα δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. «Κάθε ημέρα που περνάει είναι χαμένη», κατά το ακροδεξιό κόμμα. «Για εμάς, η μόνη εναλλακτική σε αυτή την κυβέρνηση είναι να δοθεί ο λόγος στους Ιταλούς με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών».

Το κόμμα απείλησε να αποσύρει τους υπουργούς του από την κυβέρνηση και απαίτησε την άμεση παραίτηση του Κόντε, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το M5S χαρακτήρισε «ακατανόητα» τα κατ’ αυτό εντελώς αντιφατικά μηνύματα της Λέγκας. Το κόμμα αυτό «πρέπει να πει ξεκάθαρα τι θέλει να κάνει», τόνισε το Κίνημα, σύμφωνα με το ANSA. Διαβεβαίωσε ότι «δεν φοβάται» τις εκλογές και «είναι έτοιμο» γι’ αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Έντσο Μοάβερο Μιλανέζι — ο οποίος επίσης δεν ανήκει σε κάποιο από τα δύο κόμματα — προέτρεψε τις κομματικές ηγεσίες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. «Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική δυναμική που αναμφίβολα απαιτεί και τα δύο κόμματα να προχωρήσουν σε διασαφηνίσεις», όπως το έθεσε.

Το M5S είχε κερδίσει περί το 32% των ψήφων τις περισσότερες έδρες στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της κάτω Βουλής το 2018 (η Λέγκα περί το 17%), αλλά το ποσοστό του συρρικνώθηκε τον τελευταίο χρόνο. Η Λέγκα του Σαλβίνι αντιθέτως βρίσκεται σε άνοδο και αναδείχθηκε στο ισχυρότερο κόμμα στις ευρωεκλογές του Μαΐου (34% και πλέον, 17% το M5S).

Οι πολιτικές κρίσεις στην Ιταλία σπανίως ξεσπούν το καλοκαίρι, ακόμη λιγότερο τον Αύγουστο, αλλά για τον Σαλβίνι αυτό δεν έχει σημασία. «Οι διακοπές δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να χάνουμε χρόνο», έκρινε.

Για τον Ντι Μάιο, ο Σαλβίνι «βάζει τις δημοσκοπήσεις και τα δικά του συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της χώρας».

Ο Ματαρέλα είναι πασίγνωστο ότι εναντιώνεται στη διεξαγωγή εκλογών το φθινόπωρο, περίοδο που η κυβέρνηση καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, πριν τον υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI, η Γερουσία ενδέχεται να συνεδριάσει την 20ή Αυγούστου για να σημάνει το τέλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας και το κοινοβούλιο ενδέχεται να διαλυθεί μερικές ημέρες αργότερα. Νέες εκλογές θα μπορούσαν κατόπιν να προκηρυχθούν μέσα σε 50 ως 70 ημέρες, βάσει του ιταλικού Συντάγματος, αν ο πρόεδρος Ματαρέλα επιλέξει να προκρίνει αυτόν τον δρόμο.

Italy's Salvini says government is finished, wants elections https://t.co/qyUu1lYTio pic.twitter.com/GIxPZvWudQ