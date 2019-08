Δύο εκατομμύρια άνθρωποι προγραμματίζουν εισβολή στην Area 51

Η διαβόητη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ όπου λαμβάνουν χώρα όλα τα τρελά και μεταφυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς εκεί κρατούνται υποτίθεται όλοι οι εξωγήινοι που κατέφτασαν ποτέ στον πλανήτη μας.

Μόνο που τα μυστικά της Περιοχής 51 απειλούνται τώρα, καθώς 2 εκατ. Αμερικανοί έχουν δηλώσει πως θα παραβρεθούν στο γεγονός της εφόδου στη βάση στο σχετικό event του Facebook!

Το ηλεκτρονικό δρώμενο στήθηκε τον Ιούλιο ζητώντας από τον κόσμο να συναντηθούν έξω από την απόρρητη βάση της Νεβάδα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Σεπτεμβρίου 2019, ώστε να εισβάλλουν στη στρατιωτική εγκατάσταση μαζικά.

«Θα συναντηθούμε στην τουριστική ατραξιόν Κέντρο Εξωγήινων της Area 51 και θα συντονίσουμε την είσοδό μας», έγραφε χαρακτηριστικά στην περιγραφή, αψηφώντας κάθε απαγορευτική πινακίδα και στρατιωτική δράση εναντίον τους προφανώς.

Αν ξεκίνησε στα σοβαρά ή αν ήταν από την αρχή πλάκα, κανείς δεν ξέρει, το πράγμα έφτασε ωστόσο να έχεις συνέπειες, πονοκεφαλιάζοντας πολλούς και διάφορους. Η εκπρόσωπος Τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Laura McAndrews, δήλωσε χαρακτηριστικά στον «Independent»:

«Η Area 51 είναι ένα ανοιχτό πεδίο εκπαίδευσης για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και αποθαρρύνουμε τον οποιονδήποτε να προσπαθήσει να έρθει στην περιοχή όπου εκπαιδεύουμε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είναι πάντα έτοιμη να προστατεύσει την Αμερική και την περιουσία της», τόνισε με νόημα.

Όταν ο κόσμος που δήλωσε πως θα συμμετάσχει στην «Έφοδο στην Area 51, δεν μπορούν να μας σταματήσουν όλους» (Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us) ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια, το Facebook ανταπάντησε κλείνοντας τη σελίδα, όπως έκανε γνωστό ο εμπνευστής της Matty Roberts!

Ο Roberts μοιράστηκε ένα screenshot από την ειδοποίηση που έλαβε από το κοινωνικό δίκτυο πως το event «κατέβηκε από το Facebook», καθώς το περιεχόμενό του παραβιάζει τους όρους της κοινότητας του μέσου. «Δεν μου δικαιολόγησαν ποτέ γιατί κατέβασαν το event», δήλωσε ο ίδιος στην ιστοσελίδα CNEΤ, «δημιούργησα ένα παραπλήσιο event που μάζεψε αμέσως 15.000 ανθρώπους και μου το κατέβασαν κι αυτό χωρίς λόγο».

Όπως συνεχίζουν ωστόσο να επιμένουν πολλοί ενδιαφερόμενοι με θερμά λόγια υποστήριξης στον Roberts: «Δεν χρειαζόμαστε ένα event για να το κάνουμε πραγματικότητα. Όλοι θα είμαστε εκεί, με το Facebook ή χωρίς αυτό».

Ένα είναι σίγουρο, πως το πράγμα θα έχει συνέχεια, ηλεκτρονική ή πραγματική, καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για ένα από τα πιο συνομωσιολογικά μέρη του κόσμου…

