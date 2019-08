Νέα εκτόξευση πυραύλων από τη Β. Κορέα - Βολές στις ΗΠΑ για αθέτηση συμφωνίας

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άλλους δύο πυραύλους άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Παράλληλα, το βορειοκορεάτικο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε άρθρο στο οποίο τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που αναμένεται να διεξαγάγουν εντός του μήνα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας χαρακτηρίζονται «κατάφωρη παραβίαση» όσων είχαν συμφωνηθεί στις συνομιλίες ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον και ένδειξη ότι η αμερικανική και η νοτιοκορεάτικη κυβέρνηση δεν έχουν την «πολιτική βούληση» να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Η βορειοκορεάτικη θέση παραμένει «αμετάβλητη» και είναι πως η χώρα θέλει να επιλυθούν τα ζητήματα «μέσω διαλόγου», αλλά θα «είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε νέο δρόμο, όπως έχουμε αφήσει να γίνει σαφές ήδη» αν ΗΠΑ και Νότια Κορέα συνεχίσουν τις «εχθρικές στρατιωτικές κινήσεις» τους, συμπληρώνεται στο ίδιο κείμενο, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

JUST IN: North Korea fires two short range ballistic missiles, both landing in the sea, multiple US officials say; 3rd missile launch in 2 weeks. pic.twitter.com/4ym6UWE0bS