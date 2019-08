Τρομακτικό βίντεο από τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία

Πλάνα από εξωτερική κάμερα, τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία, μετέδωσε το δίκτυο NHK WORLD.

Το επίκεντρο του σεισμού έντασης 6,2 βαθμών βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τη Φουκουσίμα, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 50 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο Τόκιο.

Οι σεισμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ιαπωνία, που αποτελεί μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον κόσμο. Εκτιμάται πως στην Ιαπωνία σημειώνεται περίπου το 20% των παγκόσμιων σεισμών που ξεπερνούν σε ένταση τους 6 βαθμούς.

A strong earthquake has rocked Japan's northeastern prefectures of Fukushima and Miyagi.The Japan Meteorological Agency says the quake registered 5 minus on the country's seismic intensity scale of zero to seven.The agency says there is no threat of a tsunami. pic.twitter.com/QOQFjLcc1A