Η συγκλονιστική στιγμή των πυροβολισμών στο Οχάιο: Στους 10 οι νεκροί

Άλλη μια φονική επίθεση συγκλονίζει τις ΗΠΑ μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο του Τέξας με τους 20 νεκρούς και τους 26 τραυματίες. Αυτή τη φορά, στο Ντέιτον του Οχάιο, άγνωστος άνοιξε πυρ σε μπαρ με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έως και δέκα νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται πιθανότατα και ο δράστης, ενώ φέρεται να διέφυγε με σκούρο τζιπ ένα δεύτερο άτομο που ενεπλάκη στην επίθεση.

Το τοπικό δίκτυο WHIO-TV αναφέρει πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά στο μπαρ Ned Peppers στην περιοχή της East 5th Street κι ότι στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Τοπικά νοσοκομεία ειδοποιήθηκαν ότι διακομίζονται εκεί αρκετοί τραυματίες.

«Άρχισε να φυτεύει σφαίρες παντού -Βουτήξαμε στο δάπεδο για να σωθούμε»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν κάπου «40-50 πυροβολισμούς» έξω από μπαρ. «Υπάρχουν νεκροί στο δρόμο παντού... έγινε μακελειό εδώ πέρα», ανέφερε ένας άνδρας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. Ενώ ένας άλλος, ο Τζέιμς Γουίλιαμς, περιέγραψε το μακελειό, σημειώνοντας ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με τυφέκιο AR-15, φορούσε ακουστικά και ειδικό γιλέκο. Ο δράστης «άρχισε να φυτεύει σφαίρες παντού. Έξω στην αυλή όπου καθόμουν υπήρχαν τουλάχιστον οκτώ νεκροί, δεν ξέρω πόσους άλλους απομάκρυναν από άλλα σημεία. Είναι τρομερό, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», ανέφερε σε βίντεο στο Facebook, οπου διακρίνονταν αρκετά πτώματα καλυμμένα με λευκά σεντόνια.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυς, η Τέιλορ Μέιμπερι είπε στο NBC ότι βρισκόταν με μια φίλη της στο μπαρ όταν άκουσαν ξαφνικά τους πυροβολισμούς. Αρχικά έκαναν βουτιά στο πάτωμα για να καλυφθούν από τις σφαίρες και στη συνέχεια έτρεξαν στις τουαλέτες, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο κι άλλοι θαμώνες. Μέσα στον πανικό δεν κατάφερε να δει τον δράστη, ενώ έχασε και τη νοσοκόμα φίλη της, που της τηλεφώνησε λίγο αργότερα από διπλανό κέντρο, όπου είχε καταφύγει από την πίσω πόρτα του μπαρ. «Μου είπε ότι έκανε το γύρο του τετραγώνου και βρέθηκε στην κεντρική είσοδο του μπαρ κι ότι ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε θύματα. Επιχείρησε καρδιοπνευμονική ανάνηψη σε πέντε άτομα, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει κανένα. Μου είπε ότι τα θύματα προσπαθούσαν να ανασάνουν κι ότι η ίδια ήταν καλυμμένη στα αίματα προσπαθώντας να σώσει ζωές».

Η επίθεση έγινε γύρω στη μία τα χαράματα τοπική ώρα σε μια περιοχή του Ντέιτον γνωστή ως Oregon District, όπου υπάρχουν πολλά νυκτερινά κέντρα, γκαλερί και εστιατόρια.

