Η φρίκη του πολέμου - 5χρονη αγωνίζεται να σώσει την αδελφή της σε βομβαρδισμένο κτίριο

Είναι από τις εικόνες που χαράσσονται ανεξίτηλες στο μυαλό σου και αποτυπώνουν, χωρίς να χρειάζεται ούτε μια λέξη ή περιγραφή, όλη τη φρίκη του πολέμου.

Η φωτογραφία που κάνει από εχθές τον γύρο του διαδικτύου, και έχει αναπαραχθεί από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, τραβήχτηκε - σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τοπικά ΜΜΕ - αμέσως μετά από μια πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Συρία.

Στην συγκλονιστική εικόνα, ένα πεντάχρονο κορίτσι, εγκλωβισμένο στα χαλάσματα ενός βομβαρδισμένου κτιρίου, γραπώνει απεγνωσμένα την μόλις επτά μηνών αδελφούλα του από το μπλουζάκι της, προκειμένου να μην πέσει στο κενό, ενώ ο πατέρας των κοριτσιών τις κοιτάζει έντρομος.

Συμφωνα με δημοσίευμα του BBC, που επικαλείται το τοπικό μέσο SY-24, το τραγικό συμβάν συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη στην πόλη Αρίχα, στο Ιντλίμπ, αμέσως μετά από αεροπορική επιδρομή.

«Ο φωτογράφος αρχικά δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα λόγω της σκόνης που είχε σηκωθεί, όμως στη συνέχεια άκουσε τα κλάμματα και τις φωνές των παιδιών και του πατέρα τους», είπε το SY-24 στο BBC News.

Ο δημοσιογράφος Bashar al-Sheikh τράβηξε με την κάμερά του την οικογένεια που είχε παγιδευτεί στα ερείπια, προτού αφήσει κάτω τον εξοπλισμό και τρέξει να τους βοηθήσει. Λίγες στιγμές αργότερα, όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, το κτίριο κατέρρευσε, προκαλώντας ακόμα πιο σοβαρούς τραυματισμούς στα δύο παιδιά, την πεντάχρονη Ριχάμ και την μόλις 7 μηνών Τούκα.

Τα κοριτσάκια απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια και διακομόσθηκαν εσπευσμένα σε τοπική κλινική. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερη κλινική στο Ιντλίμ, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους.

Δυστυχώς, η πεντάχρονη ηρωίδα που έδωσε τόσο μεγάλη μάχη για να σώσει την αδελφούλα της υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το βρέφος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα πάντα με το BBC και το SY-24.

Ο πατέρας των κοριτσιών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον Amjad al-Abdullah, κάτοικο της Αρίχα, ο οποίος έχασε και την σύζυγό του στους βομβαρδισμούς της Τετάρτης.

Την περασμένη Τετάρτη, 20 άμαχοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της επαρχίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



24/07/2019

Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo