Κύμα χτύπησε πατέρα έξι παιδιών και του έσπασε τον λαιμό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας πατέρας έξι παιδιών από τη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, όταν ένα κύμα τον χτύπησε, τον έριξε κάτω και έσπασε τον λαιμό του.



Ο 37χρονος Λι Ντινγκλ έπαιζε στην παραλία στο Oak Island με κάποια από τα παιδιά του όταν τον χτύπησε το ισχυρό κύμα σε ένα «φριχτό ατύχημα», όπως ανέφερε η σύζυγός του Σάνον Ντινγκ, σε ένα μήνυμα στο Twitter.



«Ο Λι έπαιζε στην παραλία με τα τρία παιδιά μας χθες και ένα δυνατό κύμα τον χτύπησε, τον έριξε με το κεφάλι στην άμμο και έσπασε τον λαιμό του», ανέφερε.



«Κάποιοι ήρωες – μαζί και τα παιδιά μας – προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά δεν κατόρθωσαν να τον βοηθήσουν», συνέχισε.



Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Σάνον ήταν 18 και ο Λι 19 ετών και είναι γονείς έξι παιδιών, ορισμένα από τα οποία τα είχαν υιοθετήσει. «Δεν έπρεπε να του λέω αντίο στα 37», ανέφερε η Σάνον σε ένα ακόμη μήνυμά της.

My partner, my love, and my home died today after a freak accident. Lee was playing on the beach with three of our kids yesterday, and an intense wave hit him just right to slam his head into the sand and break his neck. 1/