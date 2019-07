Συρία: Νεκροί 18 άμαχοι από βομβαρδισμό στην Ιντλίμπ

Ένας ερασιτέχνης δημοσιογράφος και άλλοι 17 άμαχοι, ανάμεσά τους επτά παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση και μια οργάνωση άμεσης βοήθειας που επιχειρεί στις περιοχές που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί.

Ο Άνας Ντιάμπ, φωτοειδησεογράφος και παραγωγός βίντεο, 22 ετών, που είχε συνεργαστεί με το Γαλλικό Πρακτορείο, σκοτώθηκε σε ρωσικές επιδρομές στην πόλη Χαν Σεϊχούν, στην επαρχία Ιντλίμπ», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την πλευρά της, η οργάνωση Λευκά Κράνη ανέφερε ότι «η συριακή Πολιτική Προστασία θρηνεί τον χαμό του ήρωα» Άνας Ντιάμπ.

Ο Ντιάμπ σκοτώθηκε «ενώ κατέγραφε τον αεροπορικό βομβαρδισμό της πόλης του, της Χαν Σεϊχούν, το πρωί», πρόσθεσε η οργάνωση αυτή, η οποία έκανε λόγο για «τρία ρωσικά αεροπορικά πλήγματα». Ο διευθυντής της οργάνωσης, ο Ράιντ Σάλεχ, έκανε λόγο για μια «μεγάλη απώλεια για μας», αφού ο Ντιάμπ ήταν ένας από τους εθελοντές της.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ντιάμπ σκοτώθηκε ενώ είχε καταφύγει στο υπόγειο ενός τριώροφου κτιρίου μαζί με δύο μέλη της οργάνωσης ανταρτών Τζάις αλ Έζα.

Η Χαν Σεϊχούν, στόχος εντατικών αεροπορικών πληγμάτων από τα τέλη Απριλίου, έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα, καθώς χιλιάδες κάτοικοί της την εγκατέλειψαν για να σωθούν. Αλλά ο Άνας «επέλεξε να μείνει μαζί με τους συναδέλφους του», σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη.

Οι δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κλιμάκωσαν από τα τέλη του Απριλίου τους βομβαρδισμούς στην επαρχία Ιντλίμπ και περίχωρά της, που παραμένουν εκτός του ελέγχου της Δαμασκού. Έκτοτε, πάνω από 630 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ άλλοι 330.000 και πλέον έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στις εχθροπραξίες έχουν σκοτωθεί και στα δύο στρατόπεδα περίπου 1.500 αντιμαχόμενοι, πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

