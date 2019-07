Τραμπ στην πρώην σκλάβα του ISIS, Νάντια Μουράντ: «Και πήρατε Νόμπελ; Για ποιο λόγο σας το έδωσαν;»

Η Νάντια Μουράντ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2018 και πήγε χθες στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει την υπόθεση της μειονότητας των Γεζίντι, μάλλον δεν περίμενε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αγνοούσε την ιστορία της ίδιας, αλλά και του λαού της.



Η Μουράντ, μια από τις χιλιάδες γυναίκες και μικρά κορίτσια της μειονότητας των Γεζίντι που απήχθησαν και μετατράπηκαν σε σκλάβες του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), την περίοδο που η τζιχαντιστική οργάνωση καταλάμβανε αχανείς εκτάσεις του Ιράκ το 2014, πήγε στο Οβάλ Γραφείο μαζί με μια μικρή ομάδα ανθρώπων που επέζησε αυτού του ανελέητου θρησκευτικού διωγμού προκειμένου να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης για τις θρησκευτικές ελευθερίες που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ενώ αφηγείτο πως η μητέρα της και έξι αδέλφια της σκοτώθηκαν και διευκρίνιζε πως 3.000 Γεζίντι συνεχίζουν να αγνοούνται ως ακόμα και σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας τη διέκοψε: «Και πήρατε βραβείο Νόμπελ; Είναι απίστευτο. Για ποιον λόγο σας το έδωσαν;», ρώτησε.



Έπειτα από μια σύντομη παύση, η Νάντια Μουράντ, που μοιράστηκε το βραβείο με τον Κονγκολέζο Ντένις Μουκουένγκε, επανέλαβε την ιστορία της.



«Έπειτα απ’ όλα όσα μου συνέβησαν, δεν έμεινα με τα χέρια σταυρωμένα. Είπα καθαρά σε όλο τον κόσμο ότι το ΙΚ βίαζε χιλιάδες γυναίκες [της εθνότητας των] Γεζίντι», θύμισε. «Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Αυτό δεν αφορά απλά και μόνο μια οικογένεια», πρόσθεσε, απευθυνόμενη στον αμερικανό πρόεδρο.



Ο δισεκατομμυριούχος φάνηκε να μην έχει επίγνωση του θέματος ούτε όταν η νεαρή του ζήτησε να πιέσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ και τις κουρδικές αρχές προκειμένου να φροντίσουν να υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι Γεζίντι να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους.



«Αλλά το ΙΚ έχει φύγει... και τώρα είναι εκεί οι Κούρδοι και ποιος;» ρώτησε ο Τραμπ.



Πριν να τη διαβεβαιώσει λίγο αργότερα: «Γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά».



Ο αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε εξάλλου να είναι εξοικειωμένος ούτε με το ζήτημα της μειονότητας των Ροχίνγκια, όταν συναντήθηκε, στην ίδια εκδήλωση, με εκπρόσωπο της μουσουλμανικής εθνικής ομάδας που μετατράπηκε στον στόχο ενός κύματος φονικής καταστολής πριν από δύο χρόνια στη Μιανμάρ, όπου ερευνητές του ΟΗΕ κάνουν λόγο περί «γενοκτονίας».



Κι αυτό παρότι μία ημέρα νωρίτερα, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος κορυφαίων αξιωματικών του στρατού της ασιατικής χώρας για την «εθνική εκκαθάριση» των Ροχίνγκια.



Η κυβέρνηση του Τραμπ μιλά συχνά για την ανάγκη να προωθηθεί η θρησκευτική ελευθερία, προτεραιότητα για πολλούς ευαγγελικούς χριστιανούς.

'You had the Nobel Prize?' Trump meets Yazidi activist Nadia Murad



The Nobel laureate met the president to ask him to help her community, which was devastated by the Islamic State group in Iraqhttps://t.co/cPr1KCKMV2 pic.twitter.com/cXDFCh6FAf