Πτήση - εφιάλτης: Έσπασε η τουρμπίνα αεροσκάφους μπροστά στα μάτια των επιβατών

Τον χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να ζήσει ένας επιβάτης αεροπλάνου είδαν με τα ίδια τους τα μάτια άνθρωποι στη διάρκεια μιας πτήσης, όταν η τουρμπίνα του αεροσκάφους έσπασε και άρχισε να βγάζει φωτιές.

Το περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ σε αεροσκάφος της Delta Airlines που ξεκίνησε από την Ατλάντα και είχε προορισμό την Βαλτιμόρη.

Ξαφνικά, ένα πρόβλημα ανάγκασε τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη νότια Καρολίνα, σχεδόν στα μισά της διαδρομής.

To... πρόβλημα κατέγραψε έντρομος επιβάτης, που βρισκόταν δίπλα στον κινητήρα, όταν έσπασε εξάρτημά του και άρχίσε να περιστρέφεται μέσα στην τουρμπίνα, ενώ άλλο σημείο της μηχανής άρχισε να... κοκκινίζει από τη θερμότητα.

Ευτυχώς, όλα εξελίχθηκαν καλά και δεν υπήρξαν άλλα "παρατράγουδα".

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc