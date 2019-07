Τραμπ εναντίον Ευρώπης και Κίνας: Είμαστε βλάκες που καθόμαστε και τους κοιτάμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για άλλη μια φορά σήμερα την Ευρώπη και την Κίνα ότι χειραγωγούν τα νομίσματά τους προς όφελός τους, ώστε να δώσουν ώθηση στην οικονομία τους για να ανταγωνιστούν με καλύτερες προϋποθέσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ζήτησε η Ουάσινγκτον να ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

«Η Κίνα και η Ευρώπη παίζουν το μεγάλο παιχνίδι της χειραγώγησης των νομισμάτων και ρίχνουν χρήμα στα συστήματά τους για να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ», έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter. «Θα έπρεπε να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ, διαφορετικά θα παραμείνουμε οι βλάκες που κάθονται και κοιτάζουν τις άλλες χώρες ενώ παίζουν τα παιχνίδια τους, όπως κάνουν εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!