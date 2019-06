Πάλι με τρέμουλο η Άνγκελα Μέρκελ σε δημόσια εμφάνισή της

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες η Άνγκελα Μέρκελ εθεάθη δημοσίως να τρέμει. Η 64χρονη καγκελάριος της Γερμανίας, όπως φαίνεται σε βίντεο του Reuters, άρχισε και πάλι να τρέμει, σε εκδήλωση με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, με αφορμή την αποχώρηση της υπουργού Δικαιοσύνης Καταρίνα Μπάρλεϊ για το Ευρωκοινοβούλιο.



Εκπρόσωπός της εμφανίστηκε καθησυχαστικός και δήλωσε ότι η Μέρκελ θα μετάσχει κανονικά στους G20 στην Ιαπωνία και θα παραστεί και στην ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης. «Ολα θα γίνουν κατά το πρόγραμμα. Η καγκελάριος είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.



Πάντως το τρέμουλο φαίνεται να είναι σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση με αυτό της 18ης Ιουνίου, κατά την υποδοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο και το είχε αποδώσει σε αφυδάτωση.



Υπενθυμίζεται ότι τις ημέρες αυτές η Γερμανία πλήττεται από έντονο κύμα καύσωνα.

#BREAKING: German chancellor angela Merkel seen shaking as she met with german president - reuters television pic.twitter.com/nFaGAfMZZc