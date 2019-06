Λευκός Οίκος: Συναγερμός από ύποπτο πακέτο

Συναγερμός έχει σημάνει στις στις ΗΠΑ μετά τον τον εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου κοντά στην βορειοανατολική πύλη του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει η Washington Post, γύρω στις 11:30 τοπική ώρα η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου επί της λεωφόρου Pennsylvania, η οποία περνάει ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Η διέλευση πεζών έχει απαγορευτεί στο σημείο, όπως επίσης και στην πλατεία Lafayette.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος συναγερμός μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς και την περασμένη Παρασκευή υπήρξαν αναφορές για ύποπτο αντικείμενο στον Λευκό Οίκο.

Secret Service Uniformed Division Officers are responding to an incident involving a suspicious package located on Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. pic.twitter.com/t7veePoDb7