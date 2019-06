Γερμανία: Σύγκρουση Eurofighter στον αέρα. Σώος ο ένας πιλότος, νεκρός ο δεύτερος

Δύο Eurofighter της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους πάνω από κατοικημένη περιοχή στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας.

Τα αεροσκάφη συγκρούστηκαν πάνω από την μικρή πόλη του Malchow. Τα συντρίμμια τους έπεσαν σε κοντινό δάσος, προκαλώντας φωτιά. Ωστόσο, κάποια μικρότερα τμήματα έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τρίτο πιλότο που συμμετείχε στην άσκηση οι χειριστές χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης.

Δυστυχώς ο δεύτερος πιλότος εντοπίσθηκε νεκρός ενώ ο πρώτος σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ‘Αμυνας, εκτινάχθηκε εγκαίρως και εντοπίστηκε στην κορυφή ενός δέντρου «σε καλή κατάσταση».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται καπνοί σε δύο σημεία κοντά στη λίμνη Μουέριτζ, όπου συνετρίβησαν τα δύο αεροσκάφη.

#Breaking: Just in - Reports of that Two Eurofighter jets have crashed into each other, over northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany. pic.twitter.com/ube4XoWNh8