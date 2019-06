Αγριο ξύλο ανάμεσα σε γονείς σε αγώνα 7χρονων

Έχουμε δει πολλές φορές ένα γονιό να παριστάνει τον προπονητή από τις εξέδρες ή ν' αρπάζεται με τον διαιτητή.

Σε αγώνα μπέιζπολ σε περιοχή της Καλιφόρνια τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή.

Τα παιδάκια που έπαιζαν ήταν περίπου επτά ετών κι όταν ο 13χρονος (!) διαιτητής έδωσε μία αμφιλεγόμενη απόφαση η κατάσταση ξέφυγε

Γονείς μπήκαν μέσα στο γήπεδο κι άρχισαν να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλο! Η σύρραξη ήταν τόσο μεγάλη που σταμάτησε με επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Τα παιδάκια έμειναν άναυδα, ενώ αρκετοί πατεράδες τραυματίστηκαν σοβαρά.

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU