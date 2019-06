Γκλόρια Βάντερμπιλτ: Πέθανε στα 95 η διάσημη κληρονόμος

Πλούσια κληρονόμος, διακοσμήτρια, σχεδιάστρια μόδας, συγγραφέας, επιχειρηματίας και κυρίως fashion icon που δεν έπαψε ούτε στιγμή να δίνει τροφή σε σκανδαλοθηρικά δημοσιεύματα και κοσμικές στήλες, η Γκλόρια Βάντερμπιλτ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Πριν από μερικές εβδομάδες είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στομάχου.

Σε δημοσίευμα του usa today αναφέρεται ότι ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον γιο της Άντερσον Κούπερ, γνψστό παρουσιαστή του CNN: «Η Γκλόρια Βάντερμπιλτ, ήταν μια εκπληκτική γυναίκα, που αγαπούσε τη ζωή και τη ζούσε με τους δικούς της όρους. Ήταν ζωγράφος, συγγραφέας και σχεδιάστρια αλλά και μια φανταστική μητέρα, σύζυγος και φίλη. Ήταν 95 ετών, αλλά ρωτήστε οποιονδήποτε που την ήξερε και θα σας πει ότι ήταν το πιο νεανικό άτομο, το πιο cool και το πιο μοντέρνο».

Οι γάμοι της Γκλόρια Βάντερμπιλτ -τέσσερις συνολικά- έγιναν πρωτοσέλιδα. Υπήρξε μια από τις μούσες του Τρούμαν Καπότε και ήταν μία από τις όμορφες γυναίκες που αποτελούσαν «το σμήνος των κύκνων» όπως τις ονόμασε ο συγγραφέας. Το σμήνος που τον ενέπνευσε να γράψει το «Πρόγευμα στο Τίφανις».

H Γκλόρια είναι κληρονόμος του Νεοϋρκέζου εφοπλιστή Κορνήλιους Βάντερμπιλτ. Η καριέρα του δαιμόνιου επιχειρηματία είχε αρχίσει με μία χειροκίνητη βάρκα, με την οποία μετέφερε μετανάστες από το Staten Island στο Μανχάταν. Η βάρκα εκείνη έγινε ατμόπλοιο και το ατμόπλοιο ολόκληρος στόλος. H Βάντερμπιλτ έζησε μια πολυτάραχη ζωή γεμάτη πλούτη, έρωτες αλλά και τραγικές απώλειες. Έχει φωτογραφηθεί από τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Σεσίλ Μπήτον και Άννι Λίμποβιτς.

Τελευταίος σύζυγός της υπήρξε ο συγγραφέας Γουάιατ Κούπερ, με τον οποίο απέκτησε τον δημοσιογράφο Αντερσον Κούπερ και τον Κάρτερ Βάντερμπιλτ Κούπερ, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1988 μπροστά στα μάτια της μητέρας του πέφτοντας από το μπαλκόνι του ρετιρέ της στη Νέας Υόρκη, μπροστά στα μάτια της. Στο βιβλίο «It Seemed Important at the Time» – η Γκλόρια Βάντερμπιλτ περιγράφει τα πολυάριθμα ειδύλλια της. Ανάμεσα στους εραστές της ο Χάουαρντ Χιουζ, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Τζιν Κέλι και ο Μάρλον Μπράντο.

